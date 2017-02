Permanece inconsciente la menor hallada gravemente golpeada en un volcadero

Permanece internada bajo coma inducido a causa de un edema cerebral y con respirador artificial, la menor de 14 años que fuera encontrada inconsciente en las inmediaciones del Volcadero de residuos de la ciudad de San Benito.El hallazgo ocurrió durante la tarde de este domingo en la zona de calles Carrillo y Basavilbaso."Permanece inconsciente y con golpes fuertes en la cabeza, heridas cortantes y traumatismo de cráneo", confirmó a, el oficial principal Lucas Fernández de la comisaría de San Benito.Luego de haber sido encontrada gravemente herida, la joven había sido trasladada en un primer momento al Hospital San Martín. Luego, una vez estabilizada, fue derivada al Hospital de Niños San Roque, donde permanece internada.Acerca de la identidad de la chica, durante varias horas fue una incógnita, ya que no portaba documentación que la identificara."Fue identificada en horas de la noche, cuando su madre se hizo presente en la comisaría para notificar que su hija se había retirado del domicilio y no sabía dónde estaba", indicó el principal Fernández.Tiene 14 años, no vive cerca del lugar en el que fue hallada y anoche comenzaban a indagar en su entorno con la esperanza de que alguien aporte algún dato."Las tareas investigativas develaron que la niña en varias oportunidades se había ausentado de su casa, y habría intervenido el Copnaf", confirmaron fuentes policiales.En la oportunidad, el responsable de la comisaría de San Benito descartó que la joven haya sido golpeada con un elemento cortante, sino con un "elemento contundente". "En el lugar había piedras de gran tamaño con las cuales podrían haberla golpeado", estimó.