Mujer atacó a su ex y al vecino con el pico de una botella

Una mujer que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia o alcoholizada, lesionó con el pico de una botella a su ex pareja de nombre Carlos de 33 años, y a su vecino Gonzalo de 20.



El violento episodio se registró en calle 25 de Mayo y J.J. Valle, en Concordia, alrededor de las 23.30 de este domingo.



Fuentes policiales informaron que ante la intervención de los efectivos, la mujer continuaba con su accionar violento, insultando a los uniformados y arrojando piedras hacia las viviendas vecinas, por lo que se procedió a reducirla y trasladarla a comisaría, donde se la identificó como Carolina de 36 años de edad.



Las personas lesionadas radicaron la denuncia correspondiente en sede policial.



Se informó al Fiscal en turno Dr. Anibal Lafourcade, quien dispuso la detención de la agresora, y su alojamiento en la Comisaria de Minoridad a disposición de la Justicia, previo examen médico.



Se pudo establecer que la mujer y su ex pareja, fueron notificados el 16 de febrero de un oficio del Juzgado de Familia Nº2 que ordenaba medidas restrictivas entre ambos. El hecho sucedió cuando la mujer vio a su ex pareja en la casa de la familia de él, a pocos metros de su casa.