El próximo jueves se conocerá la condena para Alfonzo en la causa por trata

El próximo jueves la Justicia Federal de Paraná dará lugar a la lectura de la sentencia del juicio en que se imputa al locutor concordiense Gustavo Alfonzo de trata de personas con fines de explotación sexual.La denuncia plantea que hubo una modalidad de "captación, recepción y traslado; en perjuicio de una adolescente de 16 años".El letrado sostuvo además que en estas audiencias "la verdad ya salió a la luz, ya que con cada una de las declaraciones que fueron ofreciendo los testigos, inclusos con los aportado por el propio Alfonzo, se demostró la veracidad de las acusaciones hechas tanto por la menor en Cámara Gesell, como por la madre de la víctima".Por último, con respecto a las declaraciones amenazantes de Yolanda Zárate, actual pareja del acusado; el profesional minimizó la situación y agregó que esas palabras "creo intentan jugar como parte de su defensa. Pero esto no sería más de como se ha venido manejando siempre, no me llama la atención". Fuente: Diario Río Uruguay