Concordia: Incendiaron la casa de un hombre porque no quiso darles dinero

Una vivienda de material, ubicada en la calle Teniente Ibáñez y La Pampa, de la ciudad de Concordia, fue incendiada intencionalmente por un grupo de sujetos que previamente habían solicitado al dueño que les de dinero y como se negó, lo amenazaron y luego al ausentarse ingresaron a la casa y le prendieron fuego.

Dos dotaciones de bomberos fueron despachadas a las 20.00 de anoche a la calle La Pampa en su intersección con Teniente Ibáñez, lugar donde una alta columna de humo que se divisaba desde lejos, era el punto de encuentro de bomberos y curiosos que se amontonaban a ver cómo el fuego estaba destruyendo todo lo que había dentro de una vivienda de material.



Bomberos sofocados por el fuego, salían de la casa, con sus tanques de oxígeno y máscaras para respirar en medio del humo, demostrando a simple vista que el incendio era de reales proporciones.

Se intentaba ubicar el lugar donde se encontraría una garrafa que ?de entrar en contacto con el foco ígneo- podía ocasionar mayores daños aún a los que se apreciaban con las llamas arrasando todo a su paso. En medio del pandemónium que se produce en una situación como la descrita, la llegada del dueño de casa, sumó dramatismo cuando se tomaba la cabeza con las manos y exclamaba: ¡No puede ser?No puede ser!? "Me la prendieron fuego" "Esto es intencional?hace un rato me iba de casa y un grupo me pidió plata, como no les di, vinieron y me prendieron fuego la casa, no lo puedo creer", exclamaba realmente amargado el dueño a El Sol, para agregar: "Acá señor, todos los vecinos me conocen y saben que no molesto a nadie, mire lo que me hicieron?no lo puedo creer ! , repetía el hombre quien al ser preguntado "puede identificar a los que le hicieron esto", contestó "Sí, pero ahora de qué me sirve si me quemaron todo."

La casa tenía un cartel "en venta", y el hombre amargado miraba lo que el fuego seguía destruyendo.