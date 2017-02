Hallaron el cuerpo del joven que se arrojó al agua para salvar a su perro

Fue hallado anoche, el cuerpo de Jorge Daniel Saldivia, de 20 años. El joven quien se encontraba desaparecido desde el 24 de Febrero, cuando se arrojó para salvar a un perro de la familia pero no volvió a salir a la superficie.El suceso ocurrió cuando joven disfrutaba junto a sus amigos y familiares de una jornada en el arroyo Paso Los Gansos, al sur de Concepción del Uruguay. Debido a las lluvias registradas en la zona durante los últimos días, el caudal de agua se había incrementado considerablemente, por lo que la corriente convertía al curso en más peligroso, señalaron aEl cuerpo de Saldivia fue hallado anoche, en una zona conocida como Paso La Arena. El lugar de la aparición no está muy distante del sitio en que el joven fue visto por última vez, Paso Los Gansos.El cuerpo habría sido hallado en cercanías a un alambrado el cual habría quedado bajo el nivel del agua debido a las últimas precipitaciones.La muerte de Saldivia se habría producido por asfixia por inmersión. No obstante, esta mañana se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte de manera fehaciente, se informó.Una vez conocida la lamentable noticia del deceso, se dio aviso a la Justicia y las fuerzas de seguridad desactivaron los operativos de búsqueda, que comenzaron a desarrollarse a partir de este viernes.