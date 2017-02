Advierten sobre la muerte de 22 excombatientes de Malvinas en lo que va de 2017

Excombatientes de Malvinas advirtieron que en lo que va del año se produjeron 22 muertes de exsoldados y alertaron que, de mantenerse esta proyección, la cifra superaría cómodamente los 100 en diciembre.Los excombatientes responsabilizaron al Gobierno nacional ante la falta de cumplimiento de la ley que establece que se realicen chequeos médicos y se brinde contención psicológica a aquellos que participaron del conflicto bélico en 1982, según publicó Diario Popular.Si bien no hay estadísticas oficiales sobre el fallecimiento de los veteranos, se estima que fueron más los que se suicidaron como consecuencia del estrés postraumático que los que murieron durante el combate en las islas (un total de 326, sin contar el hundimiento del crucero ARA General Belgrano).Este fue el caso de Adrián Verón, quien el pasado 31 de marzo decidió quitarse la vida, presuntamente sumido en una fuerte depresión, producto del flagelo que siguen padeciendo aquellos que se vieron involucrados en la guerra.El de Verón no es el único caso, pero pega más fuerte en los excombatientes porque era además presidente del Centro de Veteranos de Guerra "Paiubre" de Corrientes.Al respecto, Gustavo Pirich, presidente de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos (ACOMADEH), remarcó que "no se trataba de un exconscripto que vivía alejado de todo, como ocurre muchas veces".Tampoco fue el único suicidio vinculado a Malvinas en lo que va del año, ya que algo similar ocurrió hace unos días con el hijo de un veterano en Berazategui.Y es que las secuelas de Malvinas no se quedaron en los soldados, sino que todavía se propagan a través de sus hijos, alcanzando una segunda generación de suicidios y esa muerte sería la 23ra. del año vinculada a la guerra.En total, dos personas se quitaron la vida y el resto ocurrió por causas naturales como un paro cardíaco repentino, un ACV o cáncer.Sin embargo, para Pirich, muchas de ellas también son consecuencias de lo vivido en las islas, con actividades vinculadas a la autodestrucción."Uno siempre está en el límite, por ejemplo una persona que va a 200 kilómetros por hora y ve una curva, pero no dobla, o los compañeros que tienen hipertensión y diabetes, que es un combo explosivo, pero siguen comiendo y bebiendo, el cáncer nos está diezmando, y creo que también tiene que ver con lo que uno se guarda, con la falta de contención, que sale por otro lado", acotó.Sostuvo que se trata de "un proceso de autodestrucción, de implosión"."No es que vuelven de la guerra y quieren terminar con el otro, como pasa en otros lados, sino que buscan terminar con ellos mismos", explicó sobre el accionar de los exconscriptos.Las dificultades para construir una estadística oficial surgen de que, tal vez por vergüenza o dolor, "a veces los familiares le escapan al tema, no quieren decir que la persona se suicidó".Si bien aclaró que "no hay un número cierto", Pirich recordó: "En 2012 (la expresidenta) Cristina Fernández de Kirchner dio 439 como un número de referencia y para nosotros debe andar por ahí".E insistió: "En este 2017 ya van 23, y no van ni dos meses completos. De continuar así, con esta progresión, llegaríamos a casi 170 muertos en todo el año. Esa cifra nos pone en alerta por lo que fue el 2014, cuando se contabilizaron 31 en todo el año".Sobre el caso particular de Verón, resaltó que "no se trataba de un exconscripto que vivía en una zona rural alejado de todo, como otros suicidios"."Él era un militante, presidente de un centro de excombatientes que participaba de marchas, lo conocíamos", dijo."Lo sentimos como que esa bala pasa cerca. Él se preocupaba tanto de la gente que estaba desprovista de contención y pasa esto. Es como que te puede tocar a vos en cualquier momento",agregó.