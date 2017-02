Dos accidentes en calle Pronunciamiento: piden señalización a empresa vial

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Los accidentes se registraron en zona de Avenida Pronunciamiento y cortada 31 de Octubre. Uno de estos, involucró a una moto y una trafic. A escasos metros, chocaron un auto y una moto. Vecinos de la zona se quejaron de la falta de señalización por parte de la empresa que realiza trabajos en el lugar.



"Me acerqué y pedí un banderillero a la empresa. Me dijeron que ellos habían avisado a la municipalidad con tiempo y que debían mandar un inspector, pero no me dieron respuesta desde la comuna cuando reclame", lamentó un vecino de la zona, indignado porque no hay ninguna señalización que indique que en el lugar se realizaban trabajos viales.



"Doblan y se encuentran con la obra de frente. Eso pasó este sábado, por eso se registraron dos accidentes en unos diez metros, en pocos minutos de diferencia No puede ser que pongan una señal", detalló el vecino.



Afortunadamente solo hubo heridos leves.



