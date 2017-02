Cansada de los robos le dio una paliza al ladrón que le sacó el celular

"Yo venía a pagar una cuenta al centro. Estaba hablando con mi celular y para ello había tomado todas las precauciones, porque lo llevo enganchado en el cinto y tapado con la ropa", dijo la mujer."De pronto aparece un tipo que me saca el celular y empieza a correr. Fue una cuadra y media por San Jerónimo. Yo comencé a gritar y a correr también. Entonces para un muchacho que venía en una camioneta y me auxilia. Luego, en San Jerónimo e Hipólito Yrigoyen lo agarra al ladrón y le quita el celular", detalló María Alejandra.



Una vez capturado por los ocasionales testigos, la mujer tomó otra actitud. "Cuando vi que lo tenían capturado ahí voy yo y la verdad es que lo c.... a palos. Venía con bronca atrasada por los otros robos y aproveché para desquitarme. Le pegué hasta que vino un señor y me sacó del lugar. Esta es la cuarta vez que me roban, aunque es la primera ocasión en que me defendí", admitió.



En tanto, el delincuente gritaba: "Pará, perdoname, voy a trabajar. Me termino de operar", contó la víctima. "Me decía que no quería robarme el celular, que le agarró un ataque súbito. Después vino otra señora y lo agarró a patadas también". Una vez calmada, la joven dijo: "Lo lamento por este sujeto, pero me desquité por los otros cuatro hechos. Igual, bien merecido se lo tenía" aseguró.



A los pocos minutos llegó la policía, detuvo al asaltante y comenzaron las actuaciones policiales. "Ahora estoy haciendo la denuncia y esperando poder recuperar mi teléfono", dijo la mujer, aún exaltada.