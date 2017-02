Dieron a conocer la identidad de nueve de los fallecidos en choque de Santa Fe

Restan identificar a tres personas (dos son hombres), puesto que los familiares aún no se acercaron para reconocerlos.Las víctimas de este lamentable siniestro son: Joana Fernández (20 años), Aníbal Pontiel (53), Jorge Ledesma, Juan Buszacca (82), Cintia Albornoz (38), Gustavo Souza (48), Juana Ferreyra (69), Gabriela Marquéz (25) y Jorge Falcioni (60).En rigor, hay dos cuerpos identificados como NN todavía (son hombres), es decir que no tienen ningún dato filiatorio, mientras que de la persona restante hay una posible identificación, pero no lo van a dar a conocer puesto que aún no se acercó ningún familiar a reconocerlo.La Capital.