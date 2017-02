Intentaron estafar telefónicamente a una paranaense: qué modalidad utilizaron

"Di muchos datos, casi caigo. Afortunadamente tuve un clic y empecé a desconfiar", frustrando el intento de estafa, comenzó relatando a Elonce TV, Lidia Sánchez, una jubilada de Paraná.



A la mujer la llamó una persona que le aseguró que era de la entidad bancaria donde percibe sus haberes, y en la que tiene tarjeta de crédito y débito. "Me dijo que era Matías Milano, de la tarjeta Visa, y que se comunicaba para corroborar si yo había hecho tres compras ayer, que estaban pendientes de autorización. Me nombró tres negocios en los que se había hecho compras por Internet, le dije que no había hecho esas compras", comenzó relatando la mujer, de acuerdo a la "maniobra" que frustró al no brindar todos los datos que el interlocutor le pedía.



"Me dijo que me iba a dar de baja la tarjeta y que yo debía brindarle datos para que él me gestione una nueva. `Yo le voy a dar los cuatro primeros y los cuatro últimos números de su tarjeta. Usted deme los del medio`, me dijo, y yo se los di. Cuando me pidió el código de seguridad yo le indiqué que se lo iba a dar cuando yo lo llame al banco y él me atienda. Me dijo luego que ese trámite iba a quedar nulo, porque él necesitaba el código de seguridad de la tarjeta", contó además la mujer.



Ella se comunicó con la entidad crediticia desde donde le expresaron que "seguramente le quisieron hacer el `cuento del tío`. En el banco tenemos todos sus datos, así que no la vamos a llamar para consultárselos", detalló.



"Cuando hablé a la tarjeta, la chica entró al sistema y comprobó que no había tres compras pendientes, como me había manifestado la persona que me dijo llamarse Matías Milano", aseguró.



Lidia Sánchez confió que este tipo de maniobras delictivas "la asustan", porque "cada vez están más sofisticadas las técnicas informáticas", para este tipo de ilícitos. Elonce.com.