Siguen los rastrillajes: "Queremos que aparezca Matías", dice su familia

Continúan los rastrillajes para dar con el paradero de Matías Segovia, de 27 años, que fue visto por última vez el domingo por la tarde en zona sur de Paraná.



Este viernes, con pancartas y carteles, familiares y amigos del joven acompañaron la búsqueda en zona de las vías y Salvador Caputo. "Todos los días salimos a rastrillar. Nos llegan muchos rumores: que está acá, que anda en San Benito, que está en Colonia Avellaneda, pero no encontramos nada", contó su cuñada a Elonce TV.







En ese sentido, relató que "él compraba droga en esta zona y luego se iba para su casa. Ese día salió y no volvió. Lo vimos irse solo, pero andaba con su junta. Su amigo Junior nos dijo que un tal Gómez lo golpeó. No nos interesa que hace con su vida, nosotros solo queremos que aparezca Matías".



Dijo que desde ese momento no viven tranquilos y aseguró que "no molestamos a nadie, somos gente trabajadora, no podemos estar como si nada pasó. Ahora el amigo declara que no nos dijo lo que nos contó y encima está suelto. Es su palabra contra la nuestra".



Días atrás encontraron las zapatillas y medias de Matías, pero hasta el momento no hay novedades sobre su paradero. Elonce.com