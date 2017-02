La secuestraron y violaron por dos semanas: Se salvó por un mensaje de Facebook

Una joven de 18 años estuvo privada de su libertad durante más de 15 días por un hombre que conoció casualmente. En una casa de Berisso, la obligaron a drogarse y varios hombres abusaron sexualmente de ella. Fue rescatada por la Policía luego de que la chica lograra pedirle ayuda a su madre por Facebook.



La chica --llamada Clara-- contó a TN que estaba con una conocida en una plaza, cuando conoció a este hombre, al que identificó como Pablo, de 38 años. Subieron a su auto.



"Fuimos a su casa. Ahí me ofrece droga. Me pedía que tome cocaína. Yo ya había tomado alguna vez. Después le dije que no quería más, que me quería ir a mi casa", cuenta la joven.



"Me amenazó con la pistola, me pegó. Me pidió que tenga relaciones con él, le dije que no y abusó de mí. Me tiró a un colchón, me ató. Estuve todos esos días tomando cocaína obligadamente. Me obligó a tener relaciones con otras personas", precisó Clara.



"Pablo se dedica a vender droga. Iba mucha gente ahí a buscar droga y a tener relaciones conmigo", continuó la joven. Agregó que la chica que la acompañaba se fue con otro hombre y que no supo nada más de ella.



Según lo informado por Télam, la madre de Clara denunció que su hija se había ausentado de su casa el 5 de febrero. Ese día, la mujer radicó un pedido de averiguación de paradero ante la Policía. Durante la madrugada del jueves, recibió por el chat de Facebook un mensaje donde su hija le pedía ayuda y le decía que estaba cautiva en la casa del hombre. Con esos datos, se dirigió a la comisaría de Tolosa y aportó la dirección señalada por Clara, una casa situada en las calles 14 y 162, de Berisso, detallaron los voceros.



Efectivos de esa dependencia y de la policía de la Distrital Norte se dirigieron a la dirección indicada, donde fueron recibidos por un hombre que en un primer momento dijo desconocer a la joven buscada. Un vocero policial relató a Télam que en ese momento, cuando los efectivos se encontraban aún en la puerta, escucharon el grito de una mujer proveniente desde el interior, que decía "acá estoy".



Los agentes irrumpieron en la vivienda y el hombre logró evadirlos y escapar corriendo del lugar, añadieron las fuentes. En uno de los ambientes de la casa, encontraron a la chica en buen estado de salud general, aunque con algunos moretones en los brazos.



En la vivienda se secuestró un revólver calibre 32 sin proyectiles. Por orden judicial, la Policía realizó una serie de allanamientos en busca del sospechoso que continúa prófugo, en tanto en la fiscalía platense de turno se instruye una causa por privación ilegal de la libertad y tenencia ilegal de arma de uso civil.