Vecinos atraparon a un ladrón en pleno centro luego que arrebata un celular

"Venía a pagar una cuenta"

Esta mañana un grupo de vecinos atrapó a un delincuente, luego de que éste intentara robarle a una mujer que circulaba por calle San Jerónimo, a metros de Hipólito Yrigoyen, de la capital de Santa Fe.El grupo de vecinos mantuvo en el piso al ladrón hasta que la policía llegó al lugar.La señora se encontraba caminando sobre calle San Jerónimo, cuando el delincuente le roba y se da a la fuga, doblando sobre calle HIpólito Yrigoyen, en donde es interceptado por el conductor de una camioneta que se había bajado de su vehículo, publicó"La verdad es que lo cagué a palos. Pero bueno... venía con bronca atrasada porque ya me robaron cuatro veces", dice la joven mujer apostada en la puerta de la seccional 1ra. donde aguarda recuperar su teléfono celular.La mujer también aguarda retomar la calma. Es que momentos antes un delincuente la asaltó en pleno centro y la sumió en un estado de nervios y tensión extremo.Tras el robo el rufián comenzó a correr, pero la fuga llegó a su fin a las pocas cuadras cuando, entre vecinos y ocasionales testigos del hecho, le dieron captura.La secuencia se inició minutos antes de las 8, por calle San Jerónimo. "Yo venía a pagar una cuenta acá al centro. Estaba hablando con mi celular y para ello había tomado todas las precauciones, porque lo llevo enganchado en el cinto y tapado con la ropa", dijo la mujer en diálogo con Cable & Diario."De pronto aparece un tipo que me saca el celular y empezó a correr. Una cuadra y media por San Jerónimo. Yo comencé a gritar y a correr también . Entonces para un muchacho que venía en una camioneta y me auxilia. Luego en San Jerónimo e Hipólito Yrigoyen lo agarra al ladrón y le quita el celular"."Cuando ví que lo tenía capturado ahí voy yo y la verdad es que lo cagué a palos. Venía con bronca atrasada por los otros robos y aproveché para desquitarme... (dijo entre risas). Le pegué hasta que vino un señor y me sacó del lugar. Esta es la cuarta vez que me roban, aunque es la primera ocasión en que me defendí.

Arrepentimiento súbito

Luego de ser aprehendido por los vecinos, el delincuente ensayó una extraña explicación de los hechos."A todo esto el delincuente gritaba 'pará, perdoname, voy a trabajar. Me termino de operar'. Me decía que no quería robarme el celular. Le agarró un arrepentimiento súbito. Después vino otra señora y lo agarró a patadas también.Después una chica que me trajo agua para calmarme. Pero bueno, lo lamento por este sujeto, pero me desquité por los otros cuatro (robos). Igual..., bien merecido se lo tenía.Al ratito llegó la policía, lo cargaron y se lo llevaron detenido. Ahora estoy haciendo la denuncia y esperando poder recuperar mi teléfono", cerró.