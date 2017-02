Acordó dos años de prisión efectiva por golpear y amenazar de muerte a su ex

Un paranaense de 56 años, acordó en juicio abreviado, la pena de dos años prisión de cumplimiento efectivo al reconocer que agredió y amenazó de muerte a su ex pareja, en reiteradas oportunidades, pese a que tenía restricciones judiciales para no acercarse a molestarla.



El imputado, de apellido Zapata, fue denunciado por insultar y amenazar de muerte a su ex pareja, el 30 de mayo del año pasado, en el domicilio que la víctima comparte con sus dos hijos, en la localidad de Oro Verde. Pese a que se le impusieron restricciones, el 11 de Julio de 2015 reiteró las agresiones. En ese segundo caso, ingresó a la vivienda de su ex mujer por la fuerza, le dio un golpe de puño que le ocasionó lesiones, la insultó y volvió a amenazar de muerte a ella y sus hijos. Y aunque se renovaron las medidas de restricción, el 15 de diciembre de 2015, Zapata volvió a ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, para agredirla verbal y físicamente. En esa última oportunidad fue detenido por la Policía de Oro Verde.



En el marco de un procedimiento abreviado, el imputado reconoció los hechos, y aceptó una pena de prisión de dos años de prisión de ejecución efectiva, por la comisión de los delitos de "Amenazas simples" (primer hecho); "Lesiones leves calificadas y amenazas simples" (segundo hecho); y "Lesiones leves agravadas, amenazas simples y violación de domicilio" (tercer hecho), todos concursados y suscitados en el marco de una situación de Violencia de Género, conforme a las prescripciones de la Ley 26.485.



En la audiencia celebrada este viernes a las 12, el Juez José Eduardo Ruhl explicó al imputado las consecuencias y alcances de la renuncia al Juicio Oral y Público, y requirió nuevamente su expresa conformidad con la descripción de los hechos, la calificación legal y la pena acordada por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, Dr. Leandro Dato, y los defensores, Dres. Jorge Balbuena y Jorge Sueldo.