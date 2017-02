Condenaron a un ex cura por abusar de un chico de 14 años pero seguirá libre

El Tribunal Oral Penal de Goya, Corrientes, condenó este jueves a trece años de prisión al ex sacerdote Domingo Pacheco por el delito de abusos sexuales reiterados contra un menor de edad en una comunidad religiosa de la localidad de Esquina. El ex cura no quedará detenido hasta que la sentencia quede firme.



Los jueces Darío Ortíz, Lucio López Lecube y Carlos Balestra encontraron culpable a Pacheco del "abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado en la modalidad de delito continuado", consigna el fallo.

La sentencia, dictada tras un debate que se inició el lunes último, fue conocida en la ciudad de Goya, cuyo tribunal cuenta con jurisdicción sobre la localidad de Esquina, donde ocurrieron los hechos denunciados por Osvaldo Néstor Ramírez.



En su sentencia, los magistrados indicaron que el ex religioso deberá cumplir la prisión en la cárcel penitenciara de la capital correntina, distante a 320 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos.

Por su parte, la abogada querellante, Verónica Vergez indicó que la decisión del Tribunal es que el ex sacerdote permanezca en libertad hasta que quede firme el fallo.



El 6 de marzo serán leídos los fundamentos de la sentencia y a partir de allí las partes tienen 10 días para hacer sus apelaciones.

Se espera que la defensa del religioso, encabezada por Juan Felipe Rajoy, intente impugnar la condena, mientras la abogada querellante anticipó que pretende revertir la libertad de Pacheco.

"Ramírez está conforme y perfectamente al tanto que ésta es una segunda etapa, que aún falta camino por recorrer hasta que Pacheco esté privado de su libertad", señaló la abogada.



Se trata del segundo juicio que afronta el ex sacerdote de la capilla San Antonio de la ciudad de Esquina, donde la víctima participaba de un programa denominado "Biblia abierta", cuando tenía 14 años, ámbito en el que se produjo el abuso.



La causa, iniciada con la denuncia de Ramirez en 2010, derivó en la detención del cura en 2011 y fue elevada a juicio en 2013, cuando el tribunal integrado por José Luis Acosta, Romelio Amílcar Díaz Colodrero y Carlos Guilliard absolvió al acusado.

Sin embargo, en 2016 el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó la realización de un nuevo juicio, que se inició el lunes último, en el que se integraron nuevas pruebas y por el que pasaron 20 testigos.