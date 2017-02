Rastrillaron un campo tras advertencia por bultos arrojados desde una avioneta

Foto: La Sandero requisada en la que no encontraron nada

El relato policial comienza las 19:40 de este jueves, cuando un llamado encendió alarmas en el Comando Radioeléctrico de Concordia. Una voz, del otro lado del teléfono, advertía que una avioneta de color blanco y roja sobrevolaba inmediaciones de avenida Salto Uruguayo, a la vera del río Uruguay (extremo este de la ciudad).



"Había arrojado varios paquetes", añadió el denunciante del que no trascendieron más precisiones. Hasta allí, entonces, concurrió el móvil de esa jurisdicción, perteneciente a Comisaría Tercera. Estuvo acompañado por la sección Motorizada, el Grupo Especial y la División Toxicología Concordia.



"No se advierte la presencia de la avioneta, por lo que se procede a realizar un amplio rastrillaje en esta zona de gran vegetación y poco poblada", añade la crónica policial que concluye con lo ya contado: "no hallándose los supuestos bultos".



Acto seguido se avanza hacia el río Uruguay, presumiendo que una embarcación pudo haber participado en conexión con la presunta aeronave. El resultado fue el mismo: negativo. Colaboraron desde la Prefectura Naval Argentina; personal de la Policía de Salto (República Oriental del Uruguay) y de las Comisarías de Benito Legerén, Puerto Yeruá y Nueva Escocia.



A las 20:15, nuevamente en tierra en una entrada de camino arenoso ubicado al norte de una casona antigua conocida como la "Quinta de Bobino", fue hallada una camioneta Renault Sandero, con sus puertas cerradas. A las 20:30 fueron encontrados un hombre y una mujer, con elementos de pesca.



Fueron identificados: el hombre nació en Puerto Esperanza, Misiones, y tiene aproximadamente 48 años. Afirmó estar alquilando en una zona de chacras, en Villa Adela. Lo mismo indicó la mujer que lo acompañaba, de 38 años.



El vehículo, en tanto, fue requisado tras la autorización emitida por el Dr. José María Barraza, secretario del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Intervino la perra "Clarita", adiestrada especialmente para buscar estupefacientes "con resultado negativo".



La pareja, en tanto y según el comunicado de Jefatura, fue sometida a un palpado con resultado negativo; ante lo cual se la trasladó para su correcta identificación y posterior libertad.



Se consultó, finalmente, al Aeroclub de Villa Zorraquín "no informando salida de vuelvo de aeronaves en el horario del procedimiento. Por otra parte, concurrió a Concordia personal de Toxicología de Colón y Federal, para colaborar con rastrillaje en la zona. (ElEntreRíos)