Advierten de estafas a con correos de la AFIP: Piden no responderlos

Como respuesta a varias consultas de ciudadanos que pudieron ser engañados en su buena fe, la AFIP informa que "NO efectúa llamados telefónicos sobre supuestos concursos vigentes o posibles deudas a cancelar; identificando cuentas para efectuar depósitos".El organismo alertó y llamó a los ciudadanos a "estar atentos y no respondan contactos solicitando pagos injustificados".Asimismo la AFIP informa que el mail cuyo asunto es "Revise su estado de cuenta en uso de tarjetas de crédito" enviado desde la cuenta no?reply@afip.email; "NO pertenece al organismo" remarcó la AFIP.Finalmente, el organismo recaudador, "recuerda a los contribuyentes que tiene habilitado su canal de denuncias 0800-999-2347. O bien por el canal web http://www.afip.gob.ar/consultas/ ", finaliza el comunicado.