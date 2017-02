Tensión en Tribunales al declarar los imputados por el crimen de Areguatí

Pedido de justicia

Una manifestación de familiares de Anabella Areguatí se realizó ayer frente a los Tribunales de la ciudad de Concordia, cuando fueron trasladados para prestar declaración los detenidos Elías Birjan y Martín Cabañas, implicados en la muerte a balazos de la joven, el pasado 11 de enero en el barrio 90 Viviendas, detrás del hospital Ramón Carrillo.Al respecto, Fabiana Marcela Acosta, tía de Carla Acosta (la tienen escondida), esposa de Martín Cabañas, denunció que Carla y su bebita están amenazadas de muerte por los familiares de Anabella Areguatí.Acosta dijo que hizo una denuncia "porque me dijeron que si ella volvía al barrio era boleta ella y la nena y ya prendieron fuego a la casa de la mamá de él; mi sobrina no tiene dónde ir a vivir y yo no la puedo dejar en la calle y esa gente es transa, si uno ve cómo se mueven, cómo la escracharon a mi sobrina, con fotos, con todo. Ahora, ella está escondida. Los delincuentes son ellos".Asimismo, dijo aque "yo no me hago cargo de lo que hicieron ellos, no estoy de acuerdo con eso, hace tres años que estoy separada por violencia de género y estoy con tratamiento sicológico, o sea, cero violencia. Pero tengo que ayudar a mi sobrina en esta situación. De lo que hicieron los chicos, ella no tiene por qué hacerse cargo".Por su parte, fuera de Tribunales se realizaba una nutrida manifestación de familiares y allegados de la familia Areguatí, donde el esposo de la joven asesinada dijo a nuestros cronistas que "estamos pidiendo justicia por Anabella, a ellos los trajeron a declarar y, nosotros, como familia pedimos una condena ejemplar, pedimos 25 años, que no salgan más, que sea ejemplar".Finalmente, otros familiares advirtieron que "los dos sacaban la lengua cuando pasaban, los dos asesinos que la mataron a sangre fría".