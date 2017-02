Colonia Avellaneda: Amenazó a docentes de escuela para que aprueben a sus hijos

Siempre hay ataque de los padres

Acompañar a los hijos

Otras denuncias

Días atrás, se conoció el caso de una docente de un colegio privado de La Plata, que fue amenazada de muerte para que aprobara a todos sus alumnos en la mesa de examen. La profesora recibió dos cartas: una fue entregada en mano por una persona y la segunda llegó a su casa. Adentro de un folio había una bala.La situación generó polémica en todo el país y ahora se conoció un caso similar en Colonia Avellaneda. Según se informó a, docentes de la escuela Nº 30, José Hernández, recibieron en Facebook mensajes amenazantes por parte de la madre de una alumna que debe rendir materias estos días.En referencia al hecho, en diálogo con programa, de, Stella Maris Salas, directora de la Departamental de Escuelas de Paraná, expresó que "es terrible y lamentable que los hechos de violencia cada vez tengan mayor intensidad y en la escuela es donde todo salta y se nota que se incrementa día a día".Salas, contó además que el perfil de Facebook se escribió la advertencia de la mamá, dirigida directamente a las docentes de "Físico Química y Lengua de tercer año" y "Biología y Matemática de segundo", que la adolescente tiene previas.En ese sentido, instó a radicar la denuncia policial ante hechos similares y manifestó que "desde la escuela nos explicaron que al principio no lo tomaron como un tema de gravedad porque siempre para estas fechas se dan este tipo de ataques de los padres y por eso no habían pensado en hacer la denuncia".Consideró que "muchas veces naturalizamos este tipo de hechos, pero esto no debe ocurrir, porque terminamos en situaciones como las que ocurrieron en La Plata"."Este tipo de cosas no pueden estar sucediendo en las instituciones escolares. Si un chico va a recuperatorio es el resultado de todo un año de trabajo y por eso, no se puede ir el último día a pretender presionar al docente para que el alumno pase de año", señaló Salas aY agregó: "el padre debe acompañar a sus hijos durante todo el año escolar, acercarse a él y estar con ellos. Además, si encuentra que el joven se va a llevar una materia, los padres deben ir a la escuela y consultar a los profesores para ver cómo se puede solucionar en forma conjunta y no preocuparse a fin de año".Descartó que haya otras situaciones similares en escuelas de la zona y aseguró que "en la escuela se le restó importancia porque no se trataba del Facebook oficial de la institución".Admitió que "algunos docentes trabajan con miedo en las escuelas y según la zona donde está ubicada la institución educativa, pero sabemos que la violencia se ha incrementado en todos los lugares y la escuela no escapa a esta situación".