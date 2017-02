Declara la monja Martha Pelloni en el juicio por trata contra Gustavo Alfonzo

La religiosa Martha Pelloni ratificó su presencia en los Tribunales Federales de Paraná, donde se tramita el juicio por trata de personas contra el locutor y publicista concordiense Gustavo Alfonzo. La monja, que jugó un rol decisivo en el esclarecimiento del caso de María Soledad Morales en Catamarca a principios de la década del '90, es coordinadora general de la ONG Infancia Robada. En abril de 2015, conoció a Cristina Escobar, madre de la víctima. Días después, entrevistada por medios nacionales, vinculó al poder político con el caso. "Por supuesto que me presentaré en el juicio. Pero no voy a conceder entrevistas antes de declarar", respondió Pelloni, al ser consultada por la prensa. Para este jueves están citados 17 testigos. La monja Martha Pelloni prestará declaración este jueves en el juicio oral y público contra el publicista Gustavo Alfonzo, acusado del delito de trata de personas. "Por supuesto que me presentaré. Pero no voy a conceder entrevistas antes de declarar" respondió Pelloni, al ser consultada por El Entre Ríos.En abril de 2015, Pelloni visitó Concordia para participar de un Foro de Infancia Robada y conoció a Cristina Escobar, madre de la menor hallada en poder del publicista Alfonzo.Fue en esa ocasión cuando Escobar, invitada por la religiosa, subió al escenario del Auditorio de la Universidad Nacional de Entre Ríos y, en un monólogo de algo más de 20 minutos, relató el caso de su hija y deslizó una frase de alto impacto, al decir "está implicado el hijo del gobernador, el Senador y el del Copnaf".Basándose en el testimonio de Cristina Escobar, la monja confió a los medios locales que le preocupaba que Concordia tuviera una "trata muy pesada". Y fue muchísimo más lejos en sus apreciaciones cuando, en un reportaje con Jorge Lanata y Magdalena Ruíz Guiñazú por Radio Mitre, vinculó a la trata a varios dirigentes políticos entrerrianos.La reacción no se hizo esperar. Horas después, Enrique Cresto, por entonces senador provincial, anunció que llevaría a Pelloni a la justicia acusándola de haberlo difamado con mentiras. "Hace mucho daño con estas fábulas", dijo Cresto.Mauro Urribarri también salió al cruce de los dichos de la religiosa desde su perfil en Facebook. El ahora ministro de gobierno lamentó "que un problema tan grave como es la prostitución y la trata de personas sea utilizado para construir esta mentira es verdaderamente indignante. No existe por parte de la víctima de la causa ni de su mamá acusación alguna hacia mi persona. Cristina Escobar dijo que estaban tergiversando lo que ella había dicho, y que además había personas con otras intenciones. El abogado defensor de la víctima declaró públicamente que no existe denuncia sobre mí. Lo mismo manifestó el fiscal y lo único que hay es un montaje sobre una declaración que ya fue desestimada y pertenece a la misma perversidad de los difamadores".En la audiencia de este miércoles declaró también Juan Ángel Escobar, tío de la víctima y hermano de María Cristina Escobar, quien contó el episodio que motivó una denuncia contra el delegado del Copnaf de Concordia, Fernando Rouger."Decile a tu hermana que si sigue hablando de mí o molestándome, la voy a cagar a trompadas", le habría dicho Rouger a Escobar, según lo contó el tío de la víctima. El hecho fue denunciado y el funcionario debió declarar como imputado, pero terminó sobreseído. Para este jueves, Rouger está citado a declarar como testigo en el juicio.