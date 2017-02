Lucas Carrasco, sobre las denuncias por abuso: "Yo no cometí ningún delito"

Policiales Lucas Carrasco fue denunciado por presuntos abusos sexuales

Hace unos días se tomó conocimiento de que el periodista enfrenta una denuncia colectiva por "abuso sexual con acceso carnal". Al respecto, el comunicador paranaense señaló que "todo fue de mutuo acuerdo", aseguró.. Dijo que no había sido notificado y que tomó conocimiento de la denuncia por los medios."Mi abogado se presentó en el Juzgado. La denuncia es del mes de octubre y aún no tomaron medidas de prueba porque la Fiscalía consideraba que no había delito", dijo en diálogo. Hoy, la causa se encuentra a cargo del Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 5, Manuel de Campos, quien derivó la investigación a la Fiscalía Nº 26.Luego de la publicación del artículo colectivo, otras chicas se pusieron en contacto y"Yo no cometí ningún delito", dijo Carrasco en diálogo con. "A una la conocí por el año 2013, yo estuve con esa chica y todo fue de mutuo acuerdo con ella. La seguí frecuentando hasta el año 2015, pero no tuve ninguna relación sentimental".. Sé separar lo que es serio de lo que no lo es y no quiero hacer sentir mal a esas chicas que me están denunciando", siguió."Desconozco los motivos de la denuncia. Se pide que se investigue mi conducta y estoy de acuerdo, que se investigue", dijo Carrasco. "", concluyó.