Fue a hacer una denuncia y halló la comisaría cerrada y al policía durmiendo

Actuación administrativa

Piden una comisaría

La subcomisaría a oscuras, en medio de la noche cerrada. Eso fue lo que halló anoche Daniel Testi cuando acudió a la Subcomisaría 20° de la localidad santafesina de Arroyo Leyes para denunciar el robo en su quinta. "Estaba todo apagado, incluso el jardín de ingreso, y la camioneta estacionada en la puerta", contó Testi, quien decidió registrar la situación en video para denunciarla en forma pública. Lo que halló minutos después, al abrirse la puerta, le causó tanto enojo como estupor: lo atendió el comisario, Rafael Barría, vestido de civil y con señales de estar durmiendo."Al ver la camioneta en la puerta le reproché que no haya acudido a mi llamado: me respondió que estaba solo y que no podía patrullar para no dejar la comisaría, algo que no es diferente a tenerla cerrada, durmiendo" relató Testi, en una mezcla de enojo y risa.Fue a las tres y media de la mañana, una hora después de que los vecinos le avisaran a Daniel que dos hombres estaban forzando la puerta de su casa quinta, en ese momento vacía. "Fue un relato: en el grupo de whatsapp contaban cómo estos hombres entraron, estuvieron un rato y se fueron por la calle 37, tuvieron todo el tiempo", lamentó Testi, quien antes de acercarse a la seccional hizo tres llamados para contar lo que sucedía.La Subcomisaría 20° está ubicada en el kilómetro 12,5 de la Ruta Provincial N°1, en la calle 72 de Arroyo Leyes. En ese momento, Testi lamentó que la subcomisaría no tuviera la dotación necesaria para hacer frente a los llamados y le ofreció plantearlo en las reuniones de la Junta de Seguridad que realizan mensualmente vecinos y entidades de la comuna.Pero fuentes policiales y de la comuna coincidieron en que su plantel es de 3 a 4 oficiales por turno, y que la falta de policías de anoche se debió a una situación particular. "Tenemos oficiales de licencia y quien ayer debía quedarse a la noche se descompuso, y el comisario se quedó después de su jornada para que no quedara vacía, fue algo circunstancial", expresaron agentes la subcomisaría.Al respecto, el jefe de la URI, el comisario Luis Siboldi, dijo a este medio que se abrió una actuación administrativa para poder esclarecer lo sucedido.Consultados por lo sucedido, vecinos y entidades de Arroyo Leyes valoraron que el subcomisario Barría participa activamente de las reuniones de la Junta de Seguridad y que gran parte de los vecinos de la zona tienen su celular para pedir ayuda y hacer consultas de todo tipo.Marcelo Gagliardi, presidente de la Vecinal de Arroyo Leyes, pidió no referirse a la situación pero expresó que es necesario elevar el rango de la 20° comisaría. "Aunque a veces vemos a los efectivos en la calle, el personal es poco para los más de 5.000 habitantes de Arroyo Leyes, que se duplican en la temporada estival con quienes se trasladan a las quintas", sostuvo Gagliardi.El presidente comunal, Eduardo Lorinz, coincidió en el reclamo: "Varias veces pedimos que se eleve el rango a comisaría, que tenga más personal y más móviles pero siempre nos han dicho que tiene apoyo del Comando de la Costa que sumplementa esa falencia. De todos modos, no tenemos reclamos de mal funcionamiento de la comisaría. En las reuniones de la Junta de Seguridad se plantean las quejas de vecinos y se habla con el comisario, y seguramente también plantearemos esto".