Masacre en Santiago del Estero: Estremecedor informe de las cinco autopsias

El trágico final de Nancy y sus cuatro hijos conmovió a toda la comunidad santiagueña y el caso fue relatado por medios nacionales e internacionales; es que la brutalidad con la que actuó Rodolfo Ferreyra no entra en la razón de ningún ciudadano.El Dr. Horacio Alfano tuvo la responsabilidad de realizar las autopsias a las cinco víctimas. El resultado preliminar que fue acercado a la Justicia realmente es estremecedor, publicó El Liberal.Los investigadores barajan la hipótesis de que antes de asesinar a su concubina, Ferreyra ultimó a los menores con una violencia extrema.Verónica -la niña discapacitada y Luciana fueron halladas en el mismo dormitorio, mientras que Santiago fue encontrado en la otra habitación. Los tres presentaban entre el 80 y el 90% del cuerpo quemado.Sin embargo Alfano precisó en su informe que los menores murieron producto de las puñaladas y no así por asfixia o quemaduras.Las heridas punzopenetrantes se centraban en el tórax y en la espalda, al más pequeño lo habría atacado primero por la espalda y luego lo hirió en el corazón. Todos tenían más de tres heridas en su cuerpo.Sobre cómo asesinó a Marcos, el niño de 12 años, el forense deslizó que actuó con mayor saña que los otros, quizás porque era el que más lo enfrentaba. Presentaba puñaladas en el corazón en los pulmones y en el vientre. Él menor fue el único que no sufrió quemaduras y su cuerpo fue encontrado en el comedor del inmueble.