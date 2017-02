Prisión para un sujeto que asaltó a un remisero cuando cumplía condicional

Por el hecho ocurrido el 8 de febrero pasado le dieron dos años de prisión efectiva, pero como cumplía con una pena de prisión condicional por violencia de género, se le unificaron las penas y en la adecuación deberá cumplir tres años de cárcel.

Emiliano Marchesini aceptó la responsabilidad de sus actos en el hecho por el cual fue detenido el mismo día en que se produjo y con el consentimiento de las partes acordó una pena de prisión efectiva, que desde el lunes cumple en la Unidad Penal 9 Colonia El Potrero de la ciudad de Gualeguaychú.



El 8 de febrero, poco antes de la 1 de la mañana, concurrió hasta la agencia de remises Cristal, ubicada en calle Alberdi, a metros de Urquiza, y abordó un Fiat Palio. Marchesini se sentó en el asiento trasero, detrás del conductor, y a medida que transitaban le indicaba qué camino tomar hacia Alsina y Los Robles, de Gualeguaychú.

La víctima intuyó que algo no estaba bien y cuando su pasajero le señaló que tomara por calle Juan José Franco, el conductor continuó su camino por Primera Junta y dobló hacia el oeste en 2 de Abril. Pero antes de llegar a destino, Marchesini le exigió que detuviera la marcha, que apagara las luces y que se bajara del auto.



En la denuncia, la víctima señaló que el condenado lo amenazó con algo que en un principio creyó que se trataba de un arma de fuego, y por ello no dudó en dejar el vehículo y todo lo que tenía de valor. El delincuente se sentó al volante y abandonó el lugar llevándose el teléfono celular, 500 pesos , el equipo de radio y el odómetro, además de toda la documentación del propietario y el rodado.



Marchesini le indicó a su víctima que caminara unos 100 y que no volviera la vista hacia atrás. El remisero hizo caso a la amenaza y tras caminar un par de metros observó que el auto escapaba por Alsina en dirección al sur hasta que lo perdió.



La víctima fue hasta una casa vecina y solicitó ayuda. Desde ese momento se inició la búsqueda del delincuente. La Policía realizó un rastrillaje y a los pocos minutos encontraron abandonado el Fiat Palio en Franco y Magnasco, sin el equipo de comunicación, celular y obviamente el dinero.



La División Investigaciones comenzó con las averiguaciones y con los datos aportados por la víctima y la descripción del delincuente que realizaron los colegas en la agencia, que lo vieron subir al auto, luego de unas horas la investigación ya estaba encaminada hacia un sospechoso.



El fiscal Sergio Rondoni Caffa solicitó al juez de Garantías, Mario Figueroa, una orden de allanamiento para un domicilio situado en calle San Martín 1499, que se cumplió una hora y media después del mediodía, con resultados positivos. Personal del Grupo Especial, Investigaciones y Comisaria Cuarta, secuestraron todos los elementos que el delincuente le quitó al remisero y se trasladó a la Jefatura Departamental al hombre de 38 años, oriundo de Gualeguaychú.



En los días siguientes se le tomó declaración indagatoria y fue reconocido por el remisero en una rueda de personas. Esto y todos los elementos que le habían secuestrado en su casa, complicaron la situación judicial de Marchesini, que no tuvo otra alternativa que aceptar su responsabilidad y acordar una pena, publicó ElDía.



El detenido presentaba antecedentes, por una denuncia de violencia de género en el 2016, por la cual fue condenado a dos años de prisión condicional en diciembre. En la nueva causa se lo imputó por robo simple, porque nunca se constató la utilización de un arma de fuego, y se le dictó una pena de dos años de prisión efectiva y se le revocó la condicionalidad, unificándosele todo en una pena única de tres años de cárcel.