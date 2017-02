Demanda por el cuadro de irreversibilidad del chico que cayó en un boliche

Policiales Demandarán a provincia y municipio por la caída de un joven en un boliche

Bruno Escobar, el joven que en septiembre pasado cayó al vacío desde una escalera en el boliche Costa Cruz en la costanera de Concordia, quedó cuadripléjico tras el accidente y su cuadro es "irreversible", así lo confirmó el abogado Martín Jauregui que representará a su familia en el marco de las acciones jurídicas que pretenden encarar contra los responsables del local bailable.Para el letrado, el incidente, "tiene implicancia tanto en los penal como en lo civil", y adelantó que tratará de "articular las mejores defensas para avanzar en el ámbito penal, en la constitución de querellante particular". Eventualmente, "con constitución de acto civil o no, es lo que tenemos que analizar", enfatizó., puntualizó que "en el ámbito de lo civil está todo por hacerse. Buscaremos el nexo causal entre el hecho antijurídico y el daño en sí mismo".El cuadro de salud de Bruno de acuerdo a los informes médicos, "es de una irreversibilidad total. Tenemos un joven de 21 años, cuadripléjico de por vida. Queremos que Bruno tenga una reparación del daño, una indemnización, como corresponde. A priori, encontramos un basamento de responsabilidad civil del Estado municipal, del Estado provincial y los privados responsables del boliche", puso relevancia.Respecto del estado de salud del chico, Jauregui puntualizó: "Está con un cuadro de presión importante, irascibilidad, angustia muy grande; es inconmensurable el daño que recibió. Los padres están muy angustiados".El abogado puso, en primer lugar, "la lupa sobre el procedimiento de habilitación del boliche, que creemos, tiene irregularidades. En el municipio se omitió en los deberes de contralor, que posterior a la habilitación, permitieron que haya una escalera que no estaba autorizada, que es de la que se cayó Bruno".Además y respecto de su entendimiento de "responsabilidad del estado provincial", en el caso, aportó: "El protocolo de inmovilización para ese tipo de lesiones, en el caso de Bruno, no se cumplió. La ambulancia lo cargó sin ningún tipo de entablillado, y conforme a los dictámenes médicos forenses que tenemos en el expediente eso provocó un reagravamiento del daño".El muchacho sigue internado en el Hospital Fleni, de Buenos Aires. "Esto no puede solventarse con la solidaridad exclusiva de la gente, que su familia valora mucho. Tampoco la familia, que es de escasos recursos, debe esperar un pleito de mucho tiempo para poder dilucidar la responsabilidad". En este sentido acotó: "Arbitraremos los medios para hacerle entender al Estado que es preciso converger en un ámbito de diálogo, para intentar solucionar la coyuntura y el futuro" para este joven.