Robo de avión Cessna: "Se lo llevaron rumbo al norte, para el lado de Paraguay"

Policiales Redujeron a instructores de paracaidismo y robaron un avión Cessna en Victoria

Un grupo de personas contrató el servicio de la Asociación de Paracaidistas de Victoria para realizar un Salto Tándem y tras reducir a instructores de paracaidismo, se robaron el avión Cessna 182.Juan Carlos Sánchez, responsable del Aeroclucb de Victoria y delegado de la ANAC en esa ciudad, dio a conocer más detalles en el caso: "Entre los cinco delincuentes había un piloto", puntualizó en diálogo con el programaAl mismo tiempo mencionó que "como entre las cosas que llevaron los delincuentes estaban los teléfonos de los paracaidistas, uno de estos quedó activado y se le siguió el rastro que llega hasta la altura de Tabossi, es decir que iba con rumbo al norte, para el lado de Paraguay"."En la parte aeronáutica tenemos una forma de rastrar un avión, el problema es que estas personas antes de subir al avión apagaron toda las computadoras, para que no se rastree nada", acotó Sánchez.Los delincuentes antes habían sustraído un auto: "De los cinco que vinieron, uno se fue con el auto de uno de los paracaidistas, pero lo dejó a los mil metros. Estimamos que lo hicieron para despistar".En el lugar no había cámaras de seguridad, contó.Apuntó además que esta aeronave "no necesita más de 400 o 500 metros para aterrizar o despegar. "Esta gente seguramente no debe ser improvisada; deben haber tenido todo combinado para que lo reabastezcan de combustible en algún campo o camino vecinal y así poder continuar con el vuelo".Consultado respecto a las hipótesis que manejan sobre el "uso que querrían darle los delincuentes al avión", opinó: "calculamos que para el tema narcotráfico".Dejó en claro que los servicios del avión y de un piloto que fue contratado para una despedida de solteros, "no les llamó la atención", porque "es común pedir un avión para estas cosas. Esta gente que tiene la Asociación de Paracaidismo se dedica a hacer estos saltos; tienen entre 15 y 18 por semana y son contratados por teléfono o internet".Respecto del estado de salud Sánchez mencionó que "están todos bien, no fueron golpeados, sí maniatados con precintos. El casero se pudo desatar, luego desató a los demás y como tenía una llave guardada, pudieron salir".Trabaja en el robo, la Jefatura departamental Victoria, el juzgado de Instrucción de Victoria, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y están en alerta todos los aeropuertos y aeródromos del país.