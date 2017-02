Vecinos y familiares se movilizan para buscar a joven que se ausentó el domingo

del joven que fue visto por última vez el pasado domingo.Vive en calle Jorge Newbery, entre Caputto y Miguel David. Este martes se movilizaron para buscarlo "en la zona de la vía", ya que, según contó aMariela, una de las hermanas del muchacho, lo habrían "golpeado con un hierro y tirado", acotando que a esos dichos se los manifestó "un chico que sabía andar con él"."Llevamos esta versión a la comisaría, pero estamos desesperados porque no lo buscan, no hay movimiento. La policía fue al lugar en donde supuestamente le habrían pegado, pero no han mandado rastrillajes, ni orden de allanamiento. Es un campo privado, nosotros ahí no podemos entrar", expresó."Tuvimos que esperar 24 horas para hacer la denuncia. Queremos que la policía nos ayude a buscarlo, que la justicia se interese por su desaparición. No tenemos abogado, no sabemos dónde ir", afirmó la mujer.Si alguien pude aportar alguna información, pidieron comunicarse a los teléfonos 156 211801 o 156 211755. Elonce.com.