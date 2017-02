Juicio a Alfonzo: Declaró su pareja y jóvenes que eran parte del entorno

Durante la segunda jornada en el juicio contra Gustavo Alfonzo, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad de captación, recepción y traslado, en perjuicio de una adolescente de 16 años, prestaron declaración ante los magistrados, diez testigos, entre éstos, la pareja del acusado y otras jóvenes que eran parte de su entorno.La testigo, quien por ese entonces tenía 17 años, aseguró que en la quinta donde hacían los asados, también había menores; según dijo, "solo una vez" vio al acusado y que éste "nunca le propuso nada fuera de lo normal".Por su parte, otra de las testigos, Yolanda Zarate, pareja de Alfonzo, desestimó la existencia de mensajes de Whatsapp por ofrecimiento de dinero por las chicas. Dijo no recordar que se hayan intercambiado fotos de las menores, pero si reconoció que ella lo hacía con Daniel Cedro, el querellante de esta causa, "como personas adultas" que eran.La mujer subrayó que "nunca vio que alguien tuviera relaciones sexuales en el lugar donde vivía Alfonzo".Respecto de la víctima, comentó que "Sofía mandaba mensajes desde el celular de Alfonzo y para mí era todo normal, la chica era feliz y se mandaba mensajes", insistió. "Ella durmió ahí porque la mamá la echó de la casa y Gustavo le decía si le había escrito o se había comunicado", rememoró la mujer.Zarate declaró que la menor tenía una llave del departamento de Alfonzo. "Cuando nos íbamos, ella cerraba y nos habría", recordó la mujer, al tiempo que negó conversaciones y/o mensajes de los teléfonos de Alfonso al de ella. También negó haber visto drogas y armas.Otro de los testigos que aportó su declaración fue Daniel Eduardo Stanghelini, propietario del dúplex de calle Monseñor Rösch 3523 de donde se rescató a la menor en octubre de 2014. "Cuando sucedió todo esto le pedí que se retire de la vivienda y él me dijo que estaba todo arreglado, que no me preocupe, que ya había hablado con no sé quién", dijo.Stanghelini recordó que un vecino le había comentado que "una vez había escuchado ruidos molestos". "Me pidió dinero y que no lo meta en quilombos, luego de pasado todo esto", acotó al respecto.Por su parte, una amiga de la presunta víctima de Alfonzo, María Sol Maglio, resaltó que durante esa semana de octubre, "Sofía no estuvo conectada en el Facebook". La joven dijo que no sabía que la mamá la buscaba hacía 20 días y que ella nunca me dijo que estaba secuestrada porque subía fotos a las redes sociales.