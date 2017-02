Joven condenado por homicidio acordó una pena de cuatro años por robo

Alexis Natanael Silva De Almeida, de 19 años de edad, acordó este lunes en juicio abreviado, la pena de tres años de prisión por el robo de una moto perpetrado en horas del mediodía del jueves 15 de diciembre pasado, en Concepción del Uruguay.Silva De Almeida, fue detenido en calles Pablo Lorentz y Leguizamón, llevando a tiro y con la alarma en funcionamiento, una moto que había robado momentos antes; fue apresado pese a su intento de fuga, sobre calle Ameghino.Cabe recordar que este joven, contaba con una condena de tres años de prisión condicional, del 22 de Septiembre de 2016, por delitos de "Receptación de cosa de procedencia sospechosa por la moto en la que circulaban que fuera robada en el hospital Justo José de Urquiza y Robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser probada", razón por la cual se unificaron penas y se dispuso la pena única de cuatro años y medio.Lamentablemente, la historia de este joven no está solamente ligada a casos delictivos de relativa simpleza, sino que tiene en su pasado cercano, el haber sido encontrado responsable de participar en el hecho que le costara la vida a Diego Norberto Wetzel, en abril de 2013, que lo llevó a juicio donde el 28 de agosto de ese año, se lo declaró responsable y se dispuso que sea internado y realice tratamiento, lo que lamentablemente sería evidente que no dio resultados, según publicó