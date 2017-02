Docente fue amenazada de muerte: Le exigieron que apruebe a todos los alumnos

"Tengo mi pistola lista para disparar a unas 4 personas al azar el día 15 de febrero cuando esté rindiendo tu materia. Te voy a dejar elegir entre aprobar sí o sí a todos los chicos que rindan matemática de cuarto o disfrutar conmigo". Ese es el texto de la primera carta que recibió una docente de un colegio privado de La Plata. La mujer ya radicó dos denuncias en la comisaría 4ª y en la siguiente mesa de examen fue reemplazada por una colega.



La profesora del colegio privado San Cayetano recibió dos cartas: una fue entregada en mano por una persona y la segunda a su casa. Adentro de un folio estaba la bala. Al recibir la amenaza, la docente, junto con el representante legal de la escuela, hizo la denuncia en la comisaría 4a de La Plata. Los policías le dijeron que le enviarían un patrullero al colegio el día de la mesa de exámenes.



El 15 de febrero, la prueba de matemática se tomó. No hubo ningún problema. De los 9 alumnos que rindieron, sólo 2 aprobaron. Pero ahí no terminarían las amenazas. La profesora también da clases de Físico-Química. Y la segunda carta se refería a ese examen.



Hoy encontró, en su casa, un sobre papel madera con una bala y una nota: "Le informo que necesito aprobar física el 21 de febrero sí o sí para no repetir y cuento con usted. Voy a estar listo para todo. Un amigo va a entrar conmigo con el uniforme del colegio prestado y un arma. Cuando yo le dé la señal, él te va a disparar, se cambia la ropa y escapa".



"Que nadie más se entere, porque balas me sobran para vos y todos los que vivan en tu casa. Seguí todo al pie de la letra y todo va a salir bien". Así terminaba la carta.



Después de ver esa nota, la docente consultó a un abogado y fue hasta el colegio a contar sobre la nueva amenaza. El equipo directivo avisó al representante legal y al Ministerio de Educación.



Según fuentes de esa cartera, "el equipo directivo dialogó con la docente y le garantizó acompañamiento tanto a ella como a la familia". Además, la Inspectora fue hasta el establecimiento para "recabar información y asesorar sobre posibles acciones futuras".



Hoy, la mujer radicó una segunda denuncia en la comisaría 4ª. La misma quedó caratulada como "amenazas calificadas".



El vicedirector del Colegio San Cayetano informó que, en esta mesa de examen, reemplazaría a la docente.