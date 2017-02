Alfonzo: "El abogado querellante fue pareja de mi mujer y es concejal"

El locutor concordiense Gustavo Alfonzo, procesado por la Justicia Federal, comenzó a ser juzgado este lunes por la Cámara Federal de Paraná. El animador radial llegó al juicio oral y público en su contra beneficiado con la prisión domiciliaria. Enfrenta cargos por la trata de una menor de edad con fines de explotación sexual y por el hecho de promover y facilitar la prostitución abusando de su situación de vulnerabilidad.Tras la audiencia de este lunes dialogó cony se mostró "tranquilo, confiado en la justicia entrerriana". En ese sentido, dijo que "tengo mucho para decir, pero van a pasar varios días para ir contando y que la gente se entere. En la declaración hubo dudas, mentiras, barbaridades".Admitió conocer a la víctima, Sofía, y explicó que "no voy a negar la realidad: hago promociones y todos lo saben. Fui a trabajar a un boliche para mayores y había un grupo de promotores, entre los que estaba ella. Llevé adelante un trabajo programado con diferentes personas y tenía que ver con la imagen. Después no la vi más hasta la fiesta de disfraces de Concordia, que fue en octubre".Respecto al lugar donde fue encontrada la joven, en un departamento, señaló que "la madre hizo una denuncia porque la hija estuvo perdida 20 días. Está a la vista en Tribunales que yo alquilé el departamento el 21 de octubre y el 25 de octubre la rescató la Federal. Por sí solas las cosas se irán dando. Niego rotundamente las acusaciones de explotación sexual, yo me dediqué siempre al periodismo, a la comunicación, la publicidad. Durante muchos años tuve más de 400 promotoras y nunca tuve problemas legales"."Cresto nunca me invitó ni a tomar un café. Lo conozco, estuve en la campaña, toda la provincia sabe que recorrí 80 mil kilómetros con Cresto. No soy amigo, prestaba un servicio, trabajaba. Quiero dejar en claro que a mí ni Cresto ni Mauro Urribarri me invitaron a nada. Esto es un armado en contra del peronismo y yo he quedado en el medio de todo este barro. Espero que la justicia determine la verdad", agregó ante. Además, negó haber trabajado en ambientes donde haya circulado droga.Consultado sobre los dichos de la madre de la víctima respecto a que la pareja de Alfonzo, enfermera de apellido Zárate, le suministraba profilaxis a Sofía, indicó que "es una locura eso, ese nombramiento es una barbaridad. Con Yolanda inicié mi relación cuatro días antes que me llevaran preso. Hay una barbaridad de mentira".Y finalizó: "El abogado querellante, Daniel Cedro, fue pareja de mi mujer y es concejal en Concordia. Hay otras cosas que la gente de Paraná no se sabe, hay muchas barbaridades en la causa".