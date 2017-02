Prisión condicional para ex intendente que se fotografió con menores

Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Salta condenaron hoy al ex intendente de El Bordo, Juan Rosario Mazzone, y a los remiseros Manuel Amador y Eliseo Valdéz, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por resultar coautores penalmente responsables del delito de corrupción de menores. La condena se dio a conocer hoy, luego de dos semanas de juicio.



La investigación comenzó cuando se publicaron fotos de Mazzone en ropa interior, junto a varias mujeres, tres de ellas menores de edad de 15 y 17 años.



Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y en los medios de comunicación salteños.



Las fotografías se tomaron durante una fiesta que ofreció Mazzone, en un inmueble de su propiedad, a principios de 2015. El político fue destituido luego de afrontar un juicio político, a raíz del escándalo.



El tribunal impuso a los condenados la obligación de constituir domicilio; presentarse dentro de los diez primeros días de cada bimestre y abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas mientras dure la condena, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena.



Asimismo, los jueces remitieron a la Fiscalía Penal de turno las copias de las declaraciones que durante el juicio realizaron Nadia Flores, Jimena Moreno, Yanet Moreno, Efraín Jony Ortega, David Farfán, Armando Rivera, Wilfredo Barnechea, Alfredo Ayarde y Néstor Francisco Ferreyra, ante la posible comisión del delito de falso testimonio.



El tribunal estuvo integrado por los jueces Federico Armiñana Dohorman, Héctor Alavila y Martín Pérez.



La fiscal María Luján Sodero había solicitado el miércoles último la pena de cuatro años y ocho meses de prisión con ejecución efectiva para el ex intendente de la localidad salteña de El Bordo, que está a 52 kilómetros de Salta capital.



En tanto, para Amador y Valdéz solicitó cuatro años de prisión, en grado de coautoría.



Por su parte, los abogados defensores solicitaron la absolución de sus defendidos.



"Para mí y para la gente que sabe derecho no hay delito", expresó hoy René Gómez, quien defiende a Mazzone, tras lo que adelantó que meditará la posibilidad de una apelación de la condena, tras la lectura de los alegatos, que serán dados a conocer el lunes 27 de febrero.



Tras la lectura de la condena, Mazzone salió del edificio del Poder Judicial sin hacer declaraciones a la prensa.



"Esto se puede apelar", expresó Amador, quien agregó: "Yo más creo en la justicia divina. Acato la sentencia y la respeto, pero estoy seguro de mi inocencia y a eso también lo sabe mi familia, que siempre me apoyó".