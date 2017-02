Iniciaron excavaciones en cantera de Las Piedras tras hallazgo de restos óseos

El martes 10 de enero por la tarde, un lugareño de la zona sur de Paraná caminaba por un campo y observó la presencia de huesos humanos.

Llamó a la Policía y poco después confirmaron que se trataba del cadáver de una persona cuya muerte databa de unos 15 años atrás.



De inmediato comenzaron las especulaciones sobre las personas desaparecidas en aquella época, pero aún no está el resultado de los estudios de ADN solicitados por la Fiscalía. En tanto desde la investigación se ordenó rastrillar todo el campo, con la hipótesis de que podría haber allí más restos óseos.



Comenzaron las excavaciones en la cava de Las Piedras, tarea que se realiza en el marco de un "trabajo multidisciplinario", contó a Códigos, el médico forense Walter Aguirre que trabaja en terreno. La labor se realiza por instrucción de la doctora Patricia Yedro.



"Realizamos un trabajo minucioso, pero con la firme convicción de que puede llegar a ser de utilidad", aseguró.



Mencionó que en el trabajo encarado "se trabaja sobre la zona del hallazgo, se amplía luego la zona de exploración. Como primer objetivo tenemos el de descartar o corroborar que en esa zona delimitada como primaria, no existan restos relacionados al hallazgo primitivo".

A la vez, enfatizó en que "no se puede hablar de plazos" de finalización de la tarea. "No es conveniente, requiere de mucha minuciosidad. Recién cuando agotemos todas las instancias científicas de los hallazgos que pudiéramos encontrar, recién en ese momento podríamos dar por terminada la tarea", acotó.



La tarea realizada en el terreno, "se complementará con el estudio anatomopatológico" que se lleva en laboratorio de los restos óseos hallados.

Por su parte, el abogado José Iparraguirre, se refirió en diálogo con Códigos a los hallazgos: "Las Piedras es un amplio predio, siempre se supuso que allí podían estar restos óseos de detenidos desaparecidos de la dictadura militar".



Al mismo tiempo puso relevancia en que "si los desaparecidos en dictadura son producto de un hecho gravísimo, los desaparecidos en democracia, rozan la barbarie. Las Piedras siempre ha sido un lugar que, desde la época de la dictadura, pero también en los períodos constitucionales, se presume que podían haber sido llevado cuerpos".



"Cuando desaparecieron Basualdo y Gómez, en 1994, en aquel momento en que tuvimos serias diferencias con el ex juez Toloy, llevamos adelante una investigación. Una de las informaciones que tuvimos es que podían haber estado enterrados en la zona de las Piedras. En 1894 hicimos rastrillaje en esa zona, y en ese lugar se encontró el cráneo de Marcelo `Totín` Pérez, que se descubrió que había sido ejecutado. Pérez había desaparecido en marzo de 1994 y no se sabía nada, tampoco había denuncia" recordó el abogado.



En cuanto a las excavaciones que comenzaron estos días en zona de La Piedras mencionó que "los operadores judiciales de la provincia entendieron que, hasta que no se pueda determinar la fecha aproximada de estos restos óseos, no tiene sentido llevar adelante alguna pericia de ADN".



Tras los hallazgos



El dueño del lugar que explota la cantera para sacar broza pidió que lo dejen trabajar. Pero durante 90 días no podrá hacerlo, salvo en los espacios que ya hayan sido revisados.



Poleti se presentó en la Fiscalía a cargo de Patricia Yedro junto a su abogado Rubén Pagliotto.



El hombre es el dueño de las canteras ubicadas en calle Juan Báez al final, cerca de calle Pascual Uva, establecimiento denominado Las Piedras. El acuerdo al que arribaron las partes es que la Justicia trabajará en el lugar durante 90 días, y a medida que se vaya rastrillando el campo se van a ir entregando las áreas revisadas para que se pueda continuar con el trabajo habitual.



Elonce.com.