Continúa en grave estado la mujer que fuera baleada por su ex en Gualeguay

Foto: El hombre se suicidó después de balear a la madre de sus hijos Crédito: Gualeguay 21

María Silvina Azanza, la mujer de 49 años que fuera baleada por su ex pareja, fue trasladada este jueves desde Gualeguay al hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada en grave estado.



"Su estado es delicado y se le realizan estudios para evaluar su coagulación", confirmó a Elonce TV, el jefe del servicio de Terapia Intensiva.



La mujer había recibido un impacto de bala en la parte del muslo derecho, el cual le afectó la arteria femoral, y según trascendió, podrían llegar a amputarle la pierna.



El hecho se registró este martes pasadas las 14 en el interior de la vivienda de calle Maestro Sardi, al sur de la ciudad de Gualeguay. Su ex pareja, Carlos Gamboa de 56 años, la baleó en la pierna con un pistolón calibre 28 y luego escapó hacia el domicilio conyugal, en calle continuación Martín Fierro del barrio 25 de Mayo, donde se quitó la vida. Ella había dejado su casa hacía menos de diez días De acuerdo a la información obtenida, la mujer había dejado expuesto en Jefatura policial de Gualeguay, el pasado 6 de febrero, que se iba del hogar conyugal con sus dos hijos más chicos a un hogar de calle Pellegrini, mientras que las dos hijas mayores se quedaron con el padre.



"La pareja hace tiempo atrás que venía teniendo sus inconvenientes, la mujer tenía problemas psicológicos, y estaba en tratamiento a pesar de que ya se habían separado", confirmó el comisario Ciro Elías Tannus. "Ella estaba viviendo en calle Jujuy, ya que el 6 de febrero, radicó una exposición en la Comisaria del Menor que dejaba la constancia de que se retiraba de su domicilio porque la pareja ya no continuaba más", indicó.



Tannus aseguró que no se había hecho "ninguna denuncia por violencia de género".



"Sólo tenemos la constancia que deja aclarando que se retiraba del domicilio", dijo el responsable de la Departamental de Policía de Gualeguay durante una conferencia de prensa por el caso.



"De acuerdo con las averiguaciones practicadas por el personal, esta persona ya venía controlándola días antes", vigilando "lo que hacía, y conocía perfectamente los horarios de ingreso y salida de su trabajo, entre otros movimientos". En conclusión, si bien no se puede determinar la premeditación del ataque, "de acuerdo a lo que sabemos, ya venía haciendo el control de cómo se movilizaba la señora en la vía pública", reveló el funcionario policial.



Si bien Gamboa "no dejó ninguna carta", se pudo tomar "testimonio de lo que narró cada uno de sus hijos en relación a la situación", y los testigos presenciales van a ser interrogados por la fiscalía sobre cómo sucedió el hecho". En ese sentido, Tannus explicó que ya tomaron "contacto con el fiscal Ignacio Telenta, que estuvo a cargo del caso, y se siguieron la medidas adecuadas a desarrollar con todas las pericias que se requirieran".



El hombre que disparó contra su ex pareja, tenía antecedentes. Al mando de un camión había atropellado a un hombre de 35 años que esperaba un remis a la salida de la confitería bailable Hechizos. El fatal accidente se registró en la madrugada del domingo 8 de agosto pasado. Gamboa no se percató del hecho sino hasta que detuvo su marcha en la estación de servicio ubicada en la rotonda de acceso a Gualeguay.