Policía mató a su padre: El conflicto inició por una película

Un agente de la Policía de Bahía Blanca asesinó a balazos a su padre, miembro de la fuerza, cuando éste quiso intervenir en una pelea que mantenía con su esposa, tras lo cual se pegó un tiro en la cabeza y quedó gravemente herido.El hecho sucedió ayer en una casa dividida en dos partes, situada en 3 de Febrero 3682, de Bahía Blanca, en una de las cuales vivían Martín Cané, agente de la Policía Local; su esposa, Dayana Contreras, y la beba de 5 meses de ambos, y en otra, los padres de la mujer.El policía estaba de franco de servicio y durante la tarde se puso a descansar en un sillón con su mujer, momento en que ambos mantuvieron una discusión por la película que iban a ver."Fue una pelea entre nosotros, un intercambio tonto por una película pero él se dio vuelta y me dio una trompada, era la primera vez que lo hacía y por eso le dije a mi mamá. Él quería ver Hércules y yo Náufrago. Y él me decía que era su cumpleaños", relató la esposa del policía al sitio local La Nueva.Tras ser advertida de lo que acababa de suceder, Delia, la madre de Contreras, llamó a los padres del policía para que intervinieran, por lo que instantes después llegaron a la casa el también policía Gustavo Cané, efectivo de la seccional cuarta de Bahía Banca, y su esposa.Cuando su padre llegó a la casa, el policía local comenzó a discutir violentamente con él y, tras un forcejeo e insultos, el padre le advirtió: "Vos hasta acá llegaste, mañana dejás de ser policía", recordaron los testigos del hecho.En ese momento, Cané padre se dio vuelta y se dispuso a salir de la casa, momento en que su hijo le apuntó con el arma reglamentaria y le efectuó varios disparos.El teniente cayó muerto de al menos un balazo en el torso en el umbral de la vivienda y ante la mirada de toda la familia, tras lo cual el policía local, con la misma arma, se apuntó a la sien derecha y se disparó.Los familiares llamaron a la ambulancia y los médicos al llegar constataron que aún estaba con vida, por lo que fue trasladado al hospital local, donde permanece internado en gravísimo estado.La esposa del policía aseguró que fue la "primera vez" que su marido la golpeó y que se quedó sorprendida cuando sacó el arma y le disparó a su padre: "Cuando el papá salió a la puerta cayó y ahí caímos todos en la cuenta de que le había disparado".Por su parte, Delia, la suegra del policía, contó que su yerno estaba enojado porque tenía roto el auto y le iba a salir más caro arreglarlo de lo que pensaba y que se peleó con su hija y la golpeó, lo que "nunca antes había hecho"."Ahí yo llamé a su mamá y mi esposo llamó al 911. Cuando vino la mamá y le preguntó qué le pasaba, la empujó, entonces el esposo se metió a defenderla y se dijeron de todo. Siempre se peleaban padre e hijo, se trataban muy feo", recordó Delia."Le bajó el cargador y cuando vio que todos lo estábamos mirando se pegó el tiro y ya está, fue en milésimas", agregó.Por su parte, el secretario de Seguridad de Bahía Blanca, Emiliamo Alvarez Porte, consultado sobre el legajo de Cané hijo, dijo que "acababa de finalizar la evaluación de la provincia, que había aprobado"."De hecho se dio de baja a cinco agentes, que pasaron a hacer tareas no operativas, y él no fue el caso, había aprobado este examen, estamos sorprendidos", expresó el funcionario en declaraciones a la prensa local.Alvarez Porte aseguró que desde hace un año la policía es sometida a controles muy rigurosos, que "de casi 600 inscriptos casi se tomaron cien y sólo egresaron 80", ya que "se han hecho muchos análisis y exámenes y es contínua en la capacitación."Este es un hecho irracional, que no tiene explicación lógica y no se condice con los antecedentes del padre ni del hijo", concluyó.