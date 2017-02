Demandarán a provincia y municipio por la caída de un joven en un boliche

Bruno Escobar, el joven que en septiembre pasado cayó al vacío desde una escalera en el boliche Costa Cruz en la costanera de Concordia, quedó cuadripléjico tras el accidente y su cuadro es "irreversible", así lo confirmó el abogado Martín Jauregui que representará a su familia en el marco de las acciones jurídicas que pretenden encarar contra los responsables del local bailable.



Para el letrado, el incidente, "tiene implicancia tanto en los penal como en lo civil", y adelantó que tratará de "articular las mejores defensas para avanzar en el ámbito penal, en la constitución de querellante particular". Eventualmente, "con constitución de acto civil o no, es lo que tenemos que analizar", enfatizó.



Según su parecer, "hay que analizar detenidamente la responsabilidad del Estado provincial en el traslado" y agregó que también será estudiada la "responsabilidad civil del municipio, en cuanto al procedimiento de autorización" y habilitación del boliche bailable.



Tras el análisis, "tendríamos comprometidos la responsabilidad civil de la Municipalidad, la responsabilidad civil del Estado provincial, y -obviamente- la responsabilidad personal de quienes resulten responsables", aseveró Jauregui.



Todo se hará, dando el primer paso, que "es la constitución de querellantes particulares", dado que "es una etapa que Bruno no ha concretado". Vale recordar que la causa avanza a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, "que tiene la acción de oficio"; algo que a la familia del joven no le ha motivado "ningún tipo de reproche", comentó el abogado.



Pasos a seguir



"Es bueno que la familia tenga a su vez otra introducción particular que va a colaborar con la investigación y en la responsabilidad penal de este hecho", valoró Jauregui. "Primero debemos tener claramente definido el tema penal, para poder pasar a la responsabilidad civil y accionar como corresponde con un hecho de semejante gravedad", apuntó. (Diario Río Uruguay)