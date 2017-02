Dura golpiza a un policía que se negó a pagar por un trabajo que no pidió

Todo comenzó el sábado último cuando Carlos Aparicio, de 35

años, y auxiliar de la Policía de Mendoza con destino en la

Comisaría Cuarta de la capital, decidió llevar sus dos autos a un

taller mecánico-lavadero de calle Lisandro Moyano, casi Pascual

Segura, en Las Heras, para que los lavaran.



Cuando fue a retirarlos por la tarde, le quisieron cobrar dos

mil pesos, y el responsable del lugar lo justificó diciendo que

también le había realizado alineación y balanceo a los dos

vehículos.



Sin embargo, ese servicio -tal como consta en la denuncia

que investiga la Justicia- nunca fue solicitado por Aparicio.



En ese momento se generó una fuerte discusión cuando el

policía se negó a pagar por un trabajo que no pidió y quiso

llevarse los vehículos, y los cuatro empleados del taller, que

permanecen prófugos, lo encerraron y comenzaron a darle una feroz

golpiza con las herramientas del taller.



Un martillo tipo maza, un hierro y tenazas, de acuerdo con

los testigos, fueron los elementos que utilizaron los agresores

para atacarlo.



Tras escuchar los gritos y los golpes, un par de vecinos salió

al rescate, y Aparicio fue trasladado al Hospital Italiano de

Guaymallén.



Casi no puede hablar, tiene el rostro inflamado y en algunas

horas del día pierde la memoria.



Su hermano, Marcelo, tuvo que viajar desde Tucumán para

cuidarlo y seguir las novedades de la causa, que prácticamente no

avanzó en nada.



Marcelo dijo al diario El Sol que a su hermano quisieron

matarlo, "si no fuera por los vecinos, el final hubiese sido

otro", agregó.



Luego pidió el pronto esclarecimiento del hecho, porque, según

fuentes policiales, la investigación, que está en manos del

fiscal Darío Nora, no tiene detenidos.



La reconstrucción del hecho sostiene que el auxiliar Aparicio

se negó a pagar por un servicio que no había solicitado, y las

cuatro personas que se encontraban en el lugar lo atacaron luego

de impedir la salida de los vehículos.



El efectivo tiene una posible fisura del maxilar superior y

fractura de pómulo y los médicos esperan que baje la hinchazón

para definir si hace falta operarlo o no.



