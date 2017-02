Joven apuñalada en parada de colectivo asegura que el agresor la amenaza

Policiales Una joven fue apuñalada por un sujeto que se dio a la fuga

Una joven de 25 años fue apuñalada en la parada del colectivo de calle 2 de Abril y Jorge Newbery, de Paraná, a las 15.50 del sábado. En ese momento estaba junto a su hermano, de 21, y su hijo, de 2 años.Según informó a, varios días después, el agresor y su padre, que son sus vecinos, la amenazaron con un arma. "Estoy con mucho temor por mi familia. Ese día nosotros estábamos esperando el colectivo, él, cuyo nombre es Exequiel Obregón, pasó y nos amenazó. Como no le dimos importancia regresó a los minutos en moto junto a su papá. Me golpeó, me empezó a apuñalar con un cuchillo y tuve que tirar a mi bebé al piso para que no lo lastimara", contó Celeste a nuestro medio. El ataque le produjo severas heridas en los brazos y está en proceso de recuperación.Asimismo, indicó que realizó la denuncia pero no recibió respuesta. "Tengo miedo porque vive a 50 metros de mi casa, pasa todos los días. A mí una restricción no me sirve, pido otras medidas por parte de la justicia. Hablé con fiscalía y dije que si no me daban una solución íbamos a hacer justicia por mano propia. Tengo a todos los vecinos del barrio apoyándome", agregó.