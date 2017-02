Rechazaron pedido a esposa de Caudana para pasar el día fuera de la cárcel

El Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó la pretensión de María Laura Spoturno para salir todos los días de la unidad penal donde se encuentra cumpliendo una condena, pasar el día fuera de la cárcel y volver solo a dormir.



Spoturno, concretamente, pretendía que le conceda un sistema de "semidetención", en la modalidad de prisión nocturna, es decir, permanecer en la cárcel entre las 21 y las 6 de la mañana del día siguiente.



Se trata de una medida que consiste en la permanencia ininterrumpida de la mujer "en una institución basada en el principio de autodisciplina, durante la fracción del día no destinada al cumplimiento, en la medida de lo posible, de sus obligaciones familiares, laborales o educativas", de acuerdo a lo prescripto por la ley de ejecución de penas.



En este caso, Spoturno solicitó que se le permitiera salir todos los días de la unidad penal con el objetivo de contribuir a su reinserción social, "para que pueda llevar adelante una vida normal" y "conservar y sacar adelante el emprendimiento comercial". El emprendimiento es una fábrica de hielo que montó con su esposo, Gonzalo Caudana, tres veces detenido por delitos de narcotráfico y actualmente detenido por causas por tráfico de drogas, proxenetismo y amenazas.



"Es un medio para relacionarme con mis pares, oportunidad para practicar la cooperación y en el que, además, puedo colaborar en una obra que me trasciende (sic). De este modo, mientras realizo mi labor, comparto jornada de trabajo junto con otras personas, no solo mi hija con quien fortaleceré lazos sino también con gente nueva, clientes y proveedores, reafirmando en mi persona los conceptos de entender el trabajo como un medio idóneo para adquirir hábitos como la constancia, sentimientos de autosuficiencia que me permiten mejorar mi autoestima", expuso Sportuno en el escrito que entregó al tribunal oral.



Le rechazaron el pedido



María Laura Spoturno está purgando su tercera condena por delitos de narcotráfico, de cinco años de prisión. La causa se originó mientras cumplía arresto domiciliario (para cuidar a sus hijos menores de edad): el 30 de agosto de 2013 fue sorprendida por policías federales que pasaban frente a su casa y la vieron entregar un paquete que contenía casi un kilo y medio de cocaína. La pena vence el 29 de agosto de 2018.



Como se dijo, el tribunal rechazó el pedido de semidetención presentado por Sporturno. Del mismo modo se había opuesto el fiscal José Ignacio Candioti por la razón de que los argumentos no están contemplados en la ley. Incluso Candioti remarcó que Spoturno viene gozando del beneficio de las salidas socio-familiares durantes tres días al mes y socio-laborales de lunes a viernes, de 8 a 12, para trabajar en la fábrica de hielo.



A eso, el tribunal sumó una especie de desconfianza en la conducta de Spoturno, al señalar en el fallo que la modalidad de semidetención que solicitó "requiere un grado máximo de confianza y de autodisciplina". (ElDiario)