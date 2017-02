Menores violadas por policías: Sospechan que adulteraron el libro de guardias

La fiscal auxiliar Mariela Romero adelantó en la audiencia de prórroga de las medidas de coerción que pesan sobre los cinco policías que son investigados por el supuesto delito de Abuso sexual con acceso carnal agravado, que pedirá que se incorpore al legajo de aquella investigación y se investigue a un efectivo, de quien se sospecha que adulteró el libro de guardias de la Sección Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná, que opera en calle Pascual Palma, entre Boulevard Racedo y Pronunciamiento, en Barrio Belgrano. Al efectivo se le imputa el supuesto delito de Falsificación de instrumento público. Desde la acusación se presume que adulteró el libro de guardias para beneficiar a uno de los colegas imputados, modificando los horarios para hacer pasar como que uno de los uniformados no estuvo en el lugar del hecho en el horario en que habría ocurrido el abuso investigado.



El hecho se oficializó el 29 de diciembre, cuando se le tomó declaración de imputado a Jesús Julio José Llaquin, a quien se le endilgó el delito de Falsificación de Documento Público.



El juez de Garantías Nº 4 Mauricio Mayer resolvió hacer lugar a la incorporación solicitada por la fiscal, contando con la anuencia de las respectivas defensas. Para éstas es vital determinar en qué grado la supuesta adulteración influiría en la investigación, puesto que presumen que si el efectivo incurrió en aquella conducta es porque sabe qué ocurrió aquella madrugada. La adulteración del instrumento público investigada, se habría consumado en una dependencia ubicada frente a la Sección Guardia Especial.



La situación se conoció ayer en la audiencia de prórroga de las medidas de coerción que pesan sobre los cinco efectivos investigados, las que vencieron ayer. Con el consentimiento de las partes, se acordó una nueva prórroga por sesenta días.



Cuatro de los cinco imputados continuarán excarcelados con la obligación de fijar domicilio e informar cualquier cambio del mismo y concurrir a la comisaría de la jurisdicción una vez por semana, además de tener prohibido acercase y/o mantener cualquier tipo de contacto, por sí o por terceros y por cualquier medio con las víctimas y testigos del hecho, como asimismo tendrán prohibido realizar actos molestos, violentos, intimidatorios y/o perturbadores hacia las dos víctimas, así como también a los testigos, por sí o por interpósita persona, por cualquier medio. Mientras que sólo uno continuará con arresto domiciliario a cargo de su madre.



A los cuatro primeros se les imputa que en la madrugada del 5 julio de 2016, presumiblemente entre las 0 y las 3.30, cuando se encontraban de guardia en la Sección Guardia Especial, ingresaron a un vagón que se encontraba en las inmediaciones del lugar, en el cual estaba la menor de 13 años de edad, sobre quien pesaba pedido de localización por haberse fugado de la Residencia Mujercitas del Copnaf, y la otra chica de 15 años.



Una vez en el interior del vagón, supuestamente los funcionarios se acercaron a la menor de 13 años y permanecieron junto a la misma en oportunidad en que otro efectivo "comenzó a besarla y tomarla del cuello mientras aquella lloraba y pedía que no la toquen".



Según la acusación, los cuatro uniformados se retiraron del vagón, "dejando a la chica sola con el agente que la forzó a ponerse de espaldas, y procedió a accederla carnalmente por la fuerza y en contra de su voluntad, sin poder la joven repeler la agresión".



Al otro efectivo se le atribuye que el mismo día y lugar y en la misma franja horaria, comenzó a "exigirle a la joven de 15 años, sobre quien también pesaba pedido de localización por haberse fugado de la Residencia Mujercitas del Copnaf, a mantener relaciones sexuales, y ante su negativa procedió a accederla carnalmente por la fuerza y en contra de su voluntad, manifestándole que no había ido hasta allí al pedo, y que si no accedía a su exigencia, 'no sabía lo que le iba a pasar', atemorizándola". (ElDiario)