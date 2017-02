Analizarían nueva figura legal para imputados por presunto abuso en una fiesta

Los hechos

Indefinición

Está la grabación del 911

La Justicia todavíala investigación que se abrió el domingo 22 de enero, tras la denuncia de la familia de una menor de 15 años que dijo haber sido sometida a abuso y a un intento de violación durante una fiesta de cumpleaños que se desarrolló el sábado 21 de ese mes en una casa quinta ubicada en Darwin y García Verdier.Haysobre las que se trabaja:. Aunque a juicio de la abogada, que representa a la familia de la nena que denunció el abuso, la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso del Poder Judicial está todavía en un. Este lunes declararon dos nuevos testigos, que aportaron datos para conocer el "contexto" en el que se realizó la fiesta."Hasta ahora, son todos testigos de contexto.. Nadie ve, nadie es testigo de un abuso. O suelen ser casos excepcionales", aclara Romero.Los hechos habrían ocurrido la noche del sábado 21 de enero en una casa quinta de la zona de Toma Vieja, propiedad del publicista Ignacio Ramos Marrau, titular de la FM Del Parque. Se festejaba el cumpleaños del jugador de la reserva de Patronato Bruno Malimberni, y a la celebración habían sido invitadas nenas menores de edad. Una de ellas habría sido sometida a abusos y a un intento de violación por parte de al menos cuatro jóvenes, tres mayores de edad y un menor. Todos están imputados en la causa que lleva adelante laLos jóvenes que en principio- acudieron a los servicios de los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini. El menor, que está en la misma situación, es defendido por Adolfo Amarilla.No bien se abrió la investigación judicial, el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García, hizo notar la necesidad de "resguardar a la víctima", y dijo que "como toda investigación que hacemos en el Ministerio Público Fiscal, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para determinar si hay delito o no, y quiénes son los responsables". Al respecto, añadió: "Aquí, como la víctima es una niña, la normativa penal y de derecho de familia, y de protección, hace que seamos muy cautos en la información que vertimos. Esto no es afectación de la libertad de expresión, sino obediencia a convenciones internacionales, para no revictimizar a las personas víctimas de delito".Romero señala quepor ahora. Y la razón es que todavía se está investigando, se reciben testimonios, se acumulan pruebas. "Todo lo que se está haciendo ahora es una investigación preliminar. Se está avanzando en la causa., que es cuando un adulto tiene relaciones con una menor, en este caso una menor de 16 años", apuntó.En función de ese estadío de la causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso, y porque no se ha resuelto cuál es el delito penal a imputar a los cuatro jóvenes, es que de momento no han sido citados a prestar declaración indagatoria, dice la abogada querellante. "Eso lo tiene que resolver la fiscal. Hay que tener en cuenta que faltan recabar pruebas y escuchar testimonios, y por eso para todas las partes esta causa está en sus inicios. Falta avanzar con la investigación, reconstruir los hechos y alcanzar algún grado de certeza", resaltó.Mientras, las partes están analizando los resultados de las pericias practicadas a los teléfonos celulares de los cuatro imputados . Además, la Justicia pidió a los forenses una ampliación del estudio médico que se practicó en Tribunales. Y se aguarda, además, un informe de Criminalística sobre una investigación de laboratorio sobre otras pruebas recolectadas. También, se va a definir si se piden pruebas de ADN. "De modo que se siguen sumando medidas probatorias", añadió.La Justicia ya recibió la grabación de una llamada de alerta que recibió el 911 la noche de la fiesta en la casa quinta de Darwin y García Verdier.Al respecto, el segundo jefe del 911, Esteban Allegrini, habían asegurado que "el llamado existió", aunque la fuerza no envió a ningún móvil policial a constatar qué era lo que realmente ocurría en esa fiesta.El llamado lo hizo el periodista Martín Fabre, vecino del lugar, que hizo pública la situación en su muro en Facebook. Lo hizo, dice, no como periodista, sino como padre de adolescentes al ver lo que ocurría cerca de su vivienda. "Indignación e impotencia.Esos son mis sentimientos por estas horas. Brevemente comento: el día sábado llamé al teléfono de Emergencia 911 exactamente a las 20.31 horas para denunciar lo que a mi entender era un descontrol desde las 11 de esa misma mañana.La agente policial que me atendió en una charla que duró 3 minutos 45 segundos tomó nota de mi reclamo y creo que nadie hizo nada. Me quejé y pedí presencia policial en la fiesta que se hacía a metros de mi domicilio. Hoy lunes por Análisis Digital me entero de lo ocurrido con las menores que supuestamente fueron abusadas en el lugar. Indignante todo...pero más aún es ver lo indefenso que estamos los ciudadanos. La próxima vez donde reclamo? Pedía prevención y no lo logré. Creo que estamos con un Estado ausente. Como padre y vecino pretendo una sociedad mejor y que todos seamos responsables de nuestros roles y funciones. Lamentable todo."Luego, borró el testimonio de su muro de Facebook. Aunque Fabre aceptó a acudir a Tribunales y contó los pormenores de aquel llamado al 911.La querellante Rosario Romero dijo que la grabación de esa llamada ya está en poder de la Justica, y que aportará datos para reconstruir el contexto de la fiesta. "Que hubo alcohol y que hubo algunos excesos. Todo lo que se ha sumado en cuanto a testimonios nos ayuda a reconstruir el contexto", apuntó."Lo que acá se está viendo es que, contó.