Doble crimen en Punta Lara: Autopsia reveló que adolescente fue enterrada viva

Shirley Cielo Barrientos, la adolescente de 15 años encontrada asesinada en una casa de Punta Lara, fue enterrada con vida y murió por asfixia por sofocación, según revelaron los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la chica y de su mamá, Maruja Chacón Pérez, de 50 años.



Los detalles sobre las muertes de madre e hija se conocen recién a una semana de haber sido halladas asesinadas en Punta Lara, ya que los cuerpos de las dos mujeres no presentaban las condiciones necesarias para ser peritados y por eso recién hoy se les practicó la autopsia.



Los cuerpos de Maruja Chacón Pérez y su hija Shirley Cielo Barrientos estaban desnudos y envueltos en bolsas y frazadas.



Shirley y Maruja, ambas peruanas, aparecieron muertas y enterradas en el fondo de una casa de Punta Lara, en el partido de Ensenada, el 7 de febrero y tras estar desaparecidas desde el 28 de enero.



El presunto autor de la masacre es un electricista con personalidad mitómana que está prófugo: "Hugo Marcos Amiel", el alias que usaba Hugo Orlando Hidalgo (40). "Se extremaron las medidas y continúa la investigación en la zona", explicó a Télam un vocero de la investigación, que recordó que el jueves pasado, el acusado retiró dinero de un cajero automático en un banco de los alrededores de Punta Lara y que se ordenó la captura internacional del sospechoso aunque creen que "no tendría suficientes recursos para salir del país ni para mantenerse oculto" por demasiado tiempo.



Maruja Chacón Pérez, una enfermera que trabajaba casi 16 horas por día en diferentes centros asistenciales de Ensenada, y su hija antes de desparecer les habían dicho a sus amistades que irían a cenar a "la casa de un amigo". No las vieron nunca más. Un conocido de las víctimas hizo la denuncia por la desaparición y la Policía comenzó a indagar en el entorno de las mujeres.



Así llegaron hasta Hidalgo, operario de una firma contratista que desarrolla tareas para la destilería La Plata de YPF. Cuando los investigadores hablaron con sus compañeros de trabajo les dijeron que había renunciado. ¿La razón que les dio? "Me voy porque me mandé una cagada".



Entonces, la Policía fue hasta la casa de Hidalgo, en la calle Brown número 319 de Punta Lara, enfrente a un complejo recreativo del Círculo Policial, que está en desuso. Estaba abandonada. Revisaron el patio y en un sector con tierra removida del fondo del patio se encontraron con el horror: los cadáveres estaban a un metro de profundidad, cerca de una parrilla, según describió la secretaria de Seguridad del municipio, Susana González. "Primero estaba el de la chica. Debajo encontraron a su madre".



Los cuerpos de Maruja y Shirley estaban envueltos en bolsas plásticas y mantas, en un pozo. De acuerdo con las pericias preliminares, el doble homicidio habría ocurrido el viernes 27 o sábado 28 de enero. O sea, a las pocas horas de la última vez que las vieron vivas.