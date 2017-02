Un niño confesó que su papá lo abusaba durante el régimen de visitas

Aseguró, además, que el hombre los amenaza de muerte tanto a

ella como a su hijo desde que se iniciara la causa.



Laura Beatriz González radicó la denuncia luego que el nene le

confesara que su papá lo abusaba.



Sin embargo, el presunto agresor no sólo no fue detenido -y,

por ende, continúa sometiendo a su hijo- sino que, además, cuando

se enteró del proceso judicial en marcha, el sujeto los amenaza de

muerte.



A fines del año pasado, el niño -cuya identidad se mantiene

bajo reserva- comenzó a manifestar cambios en su comportamiento.



Con el correr de los días, el cuadro empeoró y el niño comenzó

a llorar sin razón aparente, fue entonces que, ante sus reiteradas

preguntas, le dijo: "no quiero que me lo haga más".



Cuando lo revisó, encontró restos de sangre en la zona anal,

fue entonces cuando el menor le contó que había sido abusado por

su propio padre, Sebastián Villegas, en dos oportunidades.



Laura asegura que los abusos ocurrieron durante las visitas que

el hombre efectúa acorde con lo estipulado en el régimen pautado

en el divorcio.



La mujer radicó la denuncia policial, que derivó en una causa

en la UFI° 3 de La Plata, pero hasta el momento "no le dan

importancia a lo que pasó, mientras que al nene le arruinaron la

vida", señaló.



A su vez, Laura confesó que "no puedo entender por qué mi hijo

sufrió tantas cosas, estoy destruida".



Es que ella se había separado de su ex marido seis años atrás

cuando decidió poner punto final a las agresiones que sufría.



"El día que decidí separarme me molió a golpes", agregó.



Ese mismo perfil violento es el que el acusado demostró una vez

que fue anoticiado de la denuncia, señala hoy un matutino porteño.



"Me dijo que me iba a matar tanto a mí como a nuestro hijo",

asegura Laura que sólo pide que la Justicia actúe y proteja a su

hijo.

NA