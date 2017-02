Lucas Carrasco fue denunciado por presuntos abusos sexuales

Qué denunciaron las víctimas de Carrasco

La periodista de la agencia Paco Urondo, María Brun Lubatti, unas de las que encabezó la denuncia contra el periodista paranaense Lucas Carrasco, en diálogo conexplicó los motivos de la acusación colectiva por "abuso sexual con acceso carnal" que realizaran nueve chicas contra el ex panelista de 678.En ese sentido argumentó que fue "para poner en palabras lo que a ellas les estaba pasando y para generar conciencia sobre el caso de Lucas Carrasco, casos de violación y abusos de poder de determinados personajes políticos controversiales que circulan en el medio".Según contó, las trabajadoras de prensa, Lucía Cholakian, Alejandra Zani, Ailín Bullentini, Laura Salomé Canteros y ella, se pusieron en contacto con la primera chica que hizo pública la denuncia contra Carrasco, a través de la red social Facebook, "al ver que ningún medio había levantado el caso"."Ella nos puso en contacto con el resto de las compañeras que también son denunciantes, y generamos espacios de reunión para que nos cuenten cómo querían tratar el tema, si hacer una denuncia público-mediática, cómo y de qué manera", rememoró. "El tratamiento de la noticia fue acorde a sus necesidades y su voluntad de visibilizar el caso", subrayó."La denuncia que ellas realizaron fue por violencia sexual, violencia física, acoso verbal y psicológico, además de hostigamiento y violencia simbólica", reiteró al tiempo que explicó se trata del "abuso de poder de una figura pública, un hombre mayor, por un posicionamiento ideológico y de poder, sobre ellas que eran menores y estudiantes"."La idea no es mediatizar el caso, sino generar conciencia sobre lo que este personaje visible, en carácter de periodista y militante, estaba realizando en su círculo con gente joven y menores que tenían interés por lo que él escribía o hacía", justificó Brun Lubatti.De acuerdo a lo que comentó la periodista de la agencia Paco Urondo, el accionar de Carrasco, "era sistemático y bastante pesado". "Tenía el mismo modus operandi, las contactaba a través de la red social", puso en relieve."Me habló por Facebook, me invitó a salir y desde ese instante comenzó mi calvario", había revelado una de las víctimas, Lucía F, una estudiante de Psicología en la UBA de 21 años. A mediados de 2013 accedió a verlo. "Yo estaba en el secundario y fui a su casa. Me trató de desvestir, me dio un beso, pero yo le dije que no quería. Me asusté", fue el relato de la joven.Las chicas se conocieron durante los festivales que organizaron las víctimas de los abusos en el rock, en Plaza de Mayo, durante 2016 en Buenos Aires."Hubo abusos todo el tiempo y dos situaciones de violación explícitas", explica Lucía. "La primera fue cuando le dije que había perdido mi virginidad con otro chico y me dijo 'yo te voy a enseñar'. Le pedí que parara y no paró. La segunda fue durante una pelea. Él apagó la luz, me agarró y me penetró sin consentimiento". Desde junio de 2013 a diciembre de 2014, y en el círculo de manipulación y violencias, Carrasco también la obligó a comprar cocaína para su consumo personal, dice el artículo que publicaron las trabajadoras de Matria, La Primera Piedra, Agencia Paco Urondo, Revista NAN y Marcha, dando cuenta de una serie de denuncias por supuestos abusos sexuales y violencia, contra el periodista paranaense Lucas Carrasco. "Él te hacía sentir que no eras nadie. Me hizo sentir que no tenía nada bueno"."Decía que todas las militantes eran putas y unas histéricas", fueron las palabras de Brun Lubatti, quien escuchó en primera persona el calvario que relataron las víctimas de Carrassco.Otro testimonio es el de Sofía V. de 23 años. "Hizo varias cosas sin mi consentimiento. Mientras teníamos relaciones, me pegaba. Una vez me puso la correa del perro y me hizo pasear por su departamento". Al igual que las otras sobrevivientes, la joven cuenta que la última vez que lo vio, él tomó cocaína y la obligó a tomar diciendo que si no lo hacía la iba a echar de su casa. Eran las 3 am y esa noche Carrasco la obligó a practicarle sexo oral hasta vomitar, indicó."Yo lloraba, le pedí por favor que parara, le pregunté, temblando y desnuda, cuánto más iba a seguir, y me contestó `hasta que te acostumbres`", fueron las declaraciones de Sofía O, otra de las chicas de denunció al periodista paranaense.Gisela B. tuvo un encuentro con Lucas Carrasco a principios de 2015. "Lo conocí por Twitter. Lo empecé a seguir porque lo vi en la tele. Me empezó a seguir, me mandó mensajes y un día me invitó a su casa. Eran las 2 am. Ese día no fui, pero me insistió durante un tiempo, y me encontré con él". El periodista le preguntó qué estudiaba, cuánto ganaba, e insinuó el ofrecimiento de un trabajo en la radio que supuestamente estaba montando en Buenos Aires y Paraná. Al igual que con las otras denunciantes, mientras mantenían relaciones se habría repetido violencia e imposiciones.Candelaria B., otra de las denunciantes, repite que Lucas Carrasco tuvo la misma forma de abordaje con ella: a través de una red social. Cuando la contactó por primera vez, en 2013, ella tenía 17 años y él 35. "Ah, si te encaro voy en cana", le dijo en uno de los chats por donde luego la invitaría a su casa. "Vení, te pago el taxi, no le cuentes a tus viejos", le decía, mientras la acosaba con interrogantes íntimos sobre su vida sexual, preguntándole si había estado con chicas o si le gustaría hacerlo. Ante la negativa de Candelaria para arreglar un encuentro, él le escribió: "Me tuve que sacar la calentura con una piba un año más grande que vos, militante del edificio, me la chupó bien".Brun Lubatti aseguró que ni las periodistas que encabezaron la denuncia, ni las víctimas de los presuntos abusos, tuvieron una réplica u hostigamiento por parte Lucas Carrasco, tras la publicación.Por sorteo, el caso quedó en manos del Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 5, Manuel de Campos, quien derivó la investigación en la Fiscalía N° 26."La secretaria del Fiscal se comunicó y seguían recibiendo testimonios; están movilizando el expediente para llamar a indagatoria a Carrasco", adelantó la trabajadora de la agencia de Buenos Aires. Hasta el momento, no todas las víctimas declararon.Las denunciantes abrieron una casilla de mail para recibir denuncias y testimonios: yodenuncioalucascarrasco@gmail.com