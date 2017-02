Condenaron a siete años de cárcel a ex transportista escolar acusado de abuso

La defensa apelará la sentencia

La Sala I de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces, Dres. Ricardo Bonazzola, Pablo Vírgala y Alejandro Grippo, adelantó el veredicto mediante el cual resolvió, por unanimidad,Rochi fue denunciado en el año 2007 por la madre de una mujer con discapacidad mental, que al momento de la denuncia tenía alrededor de 40 años. Juzgado por la Cámara del Crimen de Paraná (con otra composición del Tribunal) en 2011,El Ministerio Público Fiscal y la querella particular recurrieron esa sentencia absolutoria y el 23 de agosto de 2011, la Sala Penal del STJ anuló el juicio, y ordenó llevar a cabo uno nuevo., pero el máximo tribunal federal terminó confirmando lo resuelto por el STJ, y el expediente volvió a la Cámara del Crimen para realizar un nuevo debate.Durante las audiencias del nuevo juicio llevado a cabo este mes, declararon 12 testigos y peritos. En la etapa de la discusión final, la Fiscal, Dra. Matilde Federik solicitó una pena de 8 años de prisión, en tanto que el querellante particular, Dr. Marcos Rodríguez Allende pidió una condena de 10 años. Por su parte, el defensor, Dr. Guillermo Retamar pidió la absolución.El Tribunal adelantó este martes el veredicto, e informó al imputado que "en virtud del testimonio de la víctima y de las personas que declararon en el debate y en la etapa de instrucción, más los informes técnicos y médicos", se arribó a la conclusión de su culpabilidad, con el grado de certeza necesario para una condena.Por otra parte, el tribunalpor el cual también había sido imputado, atento a que se extinguió la acción penal por prescripción, situación que había sido planteada por la defensa y admitida por el Ministerio Público Fiscal en el debate. Finalmente, informó que resolvió rechazar los planteos realizados por la defensa, respecto de la supuesta vulneración del principio de "non bis in ídem" y de prescripción de la acción penal en los hechos de abuso sexual con acceso carnal.El Tribunal dispuso que, hasta tanto quede firme la sentencia.Tras el fallo judicial, el defensor Dr. Guillermo Retamar, adelantó aque apelará la sentencia, incluso si fuera necesario, "hasta en el ámbito internacional"."En un veredicto por el cual se consuma hoy, algo que desde que el Procurador General logró que se aceptara la Casación y se dejara sin efecto el juicio anterior, a partir de ahí, Rochi ya estaba condenado porque se lo trajo acá anda que más que para condenarlo para cumplir un trámite formal", explicó el abogado.Para Retamar, se constituyó un nuevo Tribunal, solo porque el anterior "no creyó" los dichos de Rochi y argumentó que el nuevo fallo judicial está "viciado totalmente de nulidad y confirma plenamente la existencia de `non bis in ídem´, lo cual será reclamado en todas las instancias".