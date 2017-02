Una testigo aportó datos del posible abusador que manejaba un Fiat Duna

La investigación por el ataque sexual sufrido por una joven de Paraná el 18 de enero, avanza en el análisis de la información obtenida, con el objetivo de poder encontrar al autor. La víctima, en tanto, continúa bajo tratamiento psicológico.Un dato importante fue aportado por una testigo que se acercó a la Fiscalía a contar que unos meses atrás sufrió acoso callejero por parte de un sujeto que iba en un auto similar al descripto por la chica: un Fiat Duna blanco. La información se sumó a las evidencias, con las que los investigadores están tratando de armar un perfil de sospechoso que permita dar con el abusador.Unos días después, la chica volvió a entrevistarse con la fiscal Fernanda Ruffati. Por el trauma sufrido en el hecho hay muchos datos importantes que no recuerda. La joven está bajo el tratamiento y la contención de una psicóloga de Tribunales, por lo cual esperan que con el tiempo pueda ir recordando algo más del episodio. Por ejemplo, si bien sabe que estaba en una parada de colectivo esperando el colectivo de la Línea 8, aún no recuerda con precisión el lugar.El mismo día del ataque, una joven leyó en internet que la Policía buscaba un auto Duna blanco y así se comunicó con un medio para contar el hecho sufrido unos meses antes, cuyos detalles se omiten para resguardarla. Luego se la contactó con la Fiscalía, a los fines de que presente a brindar su testimonio para colaborar con la investigación. Se había tratado de un acoso callejero prolongado, en la zona céntrica de Paraná. La joven recuerda las características del agresor y del vehículo. Por esto se realizó una galería fotográfica que resultó positiva.Estos datos, se cotejarán con la información que en un futuro pueda aportar la víctima del abuso sexual, así como con las imágenes de las cámaras de vigilancia del 911 y de particulares de la zona de ambos hechos. Hay material fílmico que está siendo analizado por los investigadores, tanto de las grabaciones de las cámaras del 18 de enero como de la fecha indicada por el hecho del año pasado. Hasta ahora no ha surgido nada elocuente, aunque sí algunas imágenes que pueden conducir a alguna identificación.