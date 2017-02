Buscan a ladrones que disfrazados de policías asaltaron a familia entrerriana

Policiales Maniataron y robaron importante suma de dinero a una familia entrerriana

Buscan a los ladrones

Sospechan de un entregador

"Tranquilos, estamos buscando a un prófugo de Concepción del Uruguay y está en el predio de su quinta". Palabras más, palabras menos, este fue el ardid que utilizaron los cuatro delincuentes que pasadas las 14 de este domingo llegaron hasta una vivienda de Colonia Santa María, y se alzaron con unos 150 mil pesos y los 16 mil dólares.En el interior de la vivienda desnudaron sus verdaderas intenciones y exhibiendo dos armas de fuego, aunque en declaraciones se podrían constatar otras, redujeron a los ocupantes de la vivienda y les exigieron el dinero que tenían en su casa.Con respecto a la importante suma de dinero, las declaraciones son contradictorias: algunos hablan de dinero propio de negocios pertenecientes a la producción y otros se inclinan por el cobro de un seguro, hace algunos meses, y que los delincuentes, luego de un fino trabajo de inteligencia lograron saber de su existencia.El subjefe Departamental de Policía de Federación, comisario Juan Silvetti confirmó que ni bien tomaron conocimiento del caso "en forma rápida, se solicitó en forma inmediata el alerta de los puestos camineros y las demás departamentales, en búsqueda de estas personas o el rodado con las características descriptas".Respecto de la investigación, Silvetti explicó que "las bandas que operan de esta forma tienen diferentes modus operandis"."Estamos trabajando en distintas vías investigativas para dar con la autoría de este hecho, no descartamos ninguna posibilidad, puede ser que hayan salido del departamento y de la provincia; también manejamos la posibilidad de que el vehículo haya sido guardado luego del robo", estimó el funcionario policial, al tiempo que confirmó que se mantiene el contacto permanente desde Mocoretá al Sur. "Es muy difícil que logren pasar los controles policiales" afirmó."Este tipo de hecho nunca son al boleo, generalmente hacen una tarea de inteligencia previa, la que no fue tan acertada ya que teóricamente exigieron más dinero del que había. De todos modos, en ese punto tenía que ser alguien que conozca la zona" explicó.Si bien la policía no descarta absolutamente ninguna posibilidad, hay algunas características del hecho que enmarcan la investigación: los ladrones actuaron a cara descubierta, por lo que los delincuentes estaban seguros de su no reconocimiento por parte de la familia; la utilización de precintos, elemento común en varios robos perpetrados por ex integrantes de la fuerza policial y como tercer elemento, no ejercieron violencia corporal sobre los damnificados.