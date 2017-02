Paraná: Desvalijaron un restaurante céntrico y se llevaron "hasta la comida"

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

Ladrones desvalijaron el restaurante "Vittorio", ubicado en la esquina de Colón y San Juan de Paraná. El hecho fue advertido "por un vecino" en horas de la mañana de este lunes. Los malvivientes se llevaron gran cantidad de artículos de cocina, vajilla, toda la comida que había en el lugar y también bebidas alcohólicas.



El titular del restaurante, Roque Caviglia, se mostró devastado por la irrupción de ladrones que se llevaron gran cantidad de elementos del lugar. En ese sentido, indicó a Elonce TV que "no abrimos el domingo y nos avisaron que todas las puertas estaban abiertas. Desconocidos saltaron un portón, reventaron una puerta, nos vaciaron el negocio".



Entre lo robado, contó que los delincuentes se llevaron "platos, vasos, cubiertos, pizzeras, elementos de cocina, cuchillos, dos microondas y hasta la comida. Se llevaron todas las botellas de vino, las de fernet y no alcanzaron a llevarse dos cajones de cerveza. Corrieron muebles y sacaron todo. Son muchas cosas para llevar pero no hacen tanto bulto porque no ocupan mucho lugar".



Lamentó el hecho y aseguró que "no podemos trabajar porque no tenemos nada. Esto lleva muchos años, nos costó esfuerzo y no sabemos si vamos a poder abrir". No obstante, indicó que revisarán las cámaras de seguridad que hay en la zona.



El propietario del restaurante es ex Director Departamental de Escuelas de Paraná. Elonce.com