Lo acusaron de transportar cocaína, terminó preso y se comprobó que era shampoo

El significado del 17 en la quiniela no necesita explicación. Lo conoce todo el mundo. El taxista chileno César Rodríguez Carrillo, de 46 años, quizás no lo sepa, pero a él ese número le implicó lo mismo: la desgracia. El año último pasó 17 días detenido en la provincia de Neuquén, acusado de haber llevado cocaína líquida en 11 envases de color negro. Lo cierto es que se trató de un error que le costó muy caro, porque en realidad el contenido de los frascos era champú, un simple producto para el alisado de cabello que trasladaba desde Zapala hacia Temuco, para un spa de una amiga. Era un momento donde los pasos internacionales estaban en alerta por la llegada al país del presidente estadounidense, Barack Obama.



Hoy ya pasaron 328 días desde aquel fatídico 22 de marzo de 2016, pero al hombre le dura la bronca. Por eso, le exige al Estado argentino un resarcimiento importante: un millón de dólares. "Es considerablemente poco comparándolo con llevar el caso a un tribunal internacional", le dice a Clarín desde Chile, en sus primeras declaraciones públicas.



Según cuenta, la pesadilla de haber estado detenido, acusado de ser un narcotraficante, no se terminó solo con esos días preso. Él tenía tres autos iguales, marca Hyundai Accent RB, que había comprado a través de créditos. Debido al episodio, la empresa de remisería para la que trabajaba le rescindió el contrato. Entonces tuvo que vender dos de los coches y ahora arrastra una deuda en el banco de 17 millones de pesos chilenos (unos 400 mil pesos argentinos).



"Me arruinaron", describe Rodríguez Carrillo, quien está separado, tiene un hijo de 5 años y vive con su papá, de 74. "Nunca había estado preso, nunca había tenido un problema judicial", añade.



César Rodríguez Carrillo (46), el taxista que pasó 17 días detenido el año pasado en la Argentina por llevar cocaína líquida. Era champú.



La pesadilla para el taxista comenzó cuando intentó cruzar la frontera por el paso internacional Pino Hachado (en la zona de Zapala) hacia Temuco, localidad ubicada a más de 300 kilómetros de distancia, con un paquete que llamó la atención de los gendarmes.



Con la asistencia de "Oby", un perro detector de antinarcóticos, los agentes de la Aduana/AFIP le pidieron al conductor que abriera la caja. Al hacer la prueba, no tuvieron dudas: era cocaína en estado líquido. La sustancia había sido vista en la provincia solo en dos ocasiones anteriores, por lo que sorprendió al personal fronterizo.



Luego, la Gendarmería se encargó de ver los reactivos y corroboró lo mismo. "El perro olfateó pero ni reaccionó", asegura hoy el taxista.



Rodríguez Carrillo estuvo un día detenido e incomunicado en una oficina y los 16 restantes los pasó en un calabozo de la Gendarmería, en Zapala, "en condiciones horribles", según recuerda.



Él insistía que era champú. Según indica, este producto (en envases de litro o en cápsulas) era mucho más económico en la Argentina que en Chile, por lo que era habitual que en el spa lo compraran y lo mandaran a él a buscarlo.



Por lo demás, los hoteles y residenciales chilenos tienen por costumbre trabajar con distribuidores de champú y utensilios de aseo de la Argentina que les ofrecen mejores precios y rebajas por comprar en volumen.



Según informó el spa de Temuco al que llevaba los productos, ellos habían concretado la compra de 11 litros de champú y numerosos artículos de belleza a través del sitio de subastas MercadoLibre. La caja con los productos había sido enviada desde Buenos Aires a la terminal de ómnibus de Zapala, de donde la retiró el taxista.



Tras el incidente, su abogado defensor, Gabriel Rouret, solicitó la contraprueba a los resultados obtenidos en la frontera y allí se constató que había sido un lamentable error: era champú nomás. La keratina en estos productos había alentado la confusión de las pruebas. Entonces, la Gendarmería le reconoció la equivocación, pese a que, según dijo, antes le habían advertido: "Te vas a quedar adentro diez años".



De esta manera, la jueza neuquina María Silvina Domínguez ordenó su excarcelación. El taxista estuvo dos veces en Buenos Aires con su abogado, hablando con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. "Les pedí un millón de dólares, pero me dijeron que no porque era 'mucho'. Hasta el momento no me hicieron ninguna contrapropuesta", asegura hoy.



Según sostiene, no quiere "llegar a Tribunales", aunque al mismo tiempo no descarta recurrir a una instancia internacional para que lo indemnicen por "daños y perjuicios".



Rodríguez Carrillo dice que no solo tuvo que soportar los días de detención. "Vinieron carabineros a revisar mi casa en Chile, en busca de droga, mientras estaba detenido. Hasta tenía mi teléfono intervenido".



"Cuando me excarcelaron, me entregaron un papel firmado por la jueza. Ese documento decía que yo estaba libre, pero no que los resultados eran negativos para las pruebas. En ningún caso indicaba que yo no era un narcotraficante", se queja.



El hombre, que vivió en Santiago hasta los 23 años y luego se mudó a Temuco, apunta que ahora está trabajando de secretario en una línea de "taxis colectivos", como le dicen en Chile. "Ya he esperado bastante. Es hora de que me den lo que me corresponde", concluye.