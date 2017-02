Masacre en Florencio Varela: Acusado había escrito un escalofriante mensaje

Policiales Un detenido por doble crimen a la salida del boliche de localidad bonaerense

Luis Esteban Weiman, acusado de la masacre, escribió en su Facebook un texto amenazante dedicado a "los traidores". Es el único detenido por la muerte de Denise Juárez, de 17 años (con la que habían sido pareja), y su amiga Sabrina Barrientos, de 15."Soy el tipo de amigo que hasta te ayudaría a esconder un cadáver, pero si me traicionás, recuerda...Sé cómo esconder un cadáver", escribió Weiman en su perfil de la red social.Weiman, de 36 años y ex novio de Denise, fue detenido el sábado a la tarde como presunto autor del ataque en el que murieron las dos jóvenes y otras dos resultaron heridas, luego de determinarse que hostigaba a su ex pareja y conocía a todas las víctimas, informaron fuentes policiales. El boliche Santa Diabla quedó clausurado.Según informó C5N, el detenido era un vigilador privado que había estado en pareja con Denise Juárez, de 17 años, una de las víctimas mortales de la pareja. Desde que finalizó la relación, el tío de la chica asesinada contó que el hombre hostigaba a la menor.El atacante les disparó a las chicas desde atrás cuando se dirigían desde el boliche Santa Diabla a sus casas. Denise Juárez murió tras recibir nueve disparos y Sabrina Barrientos, de 15 años, recibió seis disparos mortales.Las dos sobrevivientes de la masacre en Florencio Varela están graves. Némesis Núñez, de 15 años, pelea por su vida en el Hospital El Cruce tras recibir un disparo en el cuello y Magalí, de 16, se recupera de heridas más leves en el Hospital Mi Pueblo.